Коли буде Масляна у 2023 році: дата святкування й традиції

Як святкували Масницю у народі раніше і що заведено робити зараз

У лютому в Україні святкують Масницю, Масляну або ж як її ще називають, Колодій чи Сиропуст. Майже щороку це свято припадає на різні дати, адже залежить від Великодня — Масляна відзначається за сім тижнів до головного православного торжества.

Цьогоріч, згідно з календарем, Масниця припадає на понеділок, 20 лютого. У цей день починається так званий Сирний тиждень, протягом якого заведено пекти млинці й частувати ними усіх охочих. Святкування триватимуть аж до 26-го числа. Це вже буде Прощена неділя. Що роблять протягом цього тижня, а що — під забороною, та як залучити удачу в дім на цілий рік, розповідає glavred.

Масляна: історія та значення свята

Саму по собі Масницю вважають святом прощання із зимою та початком весняного тепла. Саме через це святкування супроводжуються розпалюванням усіляких вогнищ.

У язичницькі часи період Масляної знаменував вшанування бога сонця, який пробуджує природу. Як жертву для нього підносили хліб у вигляді сонця – млинець. З приходом на наші землі християнства мало що змінилося — люди так само печуть млинці, веселяться та радіють прийдешньому теплу. Щоправда, є один важливий нюанс: під час Сирного тижня тепер заведено ще й проходити духовне очищення — просити пробачення у скривджених і самому прощати своїх кривдників.

Як святкують Масляну: головні традиції свята

У цей період вже не можна їсти м'ясо, проте можна вживати інші скоромні продукти — молоко, сметану, сир, яйця та рибу. Водночас саме на Сирний тиждень скасовується піст у середу і п'ятницю.

Раніше вважалося, що це — останній тиждень перед Великим постом, коли ще можна справляти весілля. Проводили заручини та одружувалися у неділю.

У традиціях Масляної закріпилося особливе значення за кожним днем тижня. Йдеться про такі особливості:

Понеділок . Зустріч Масляної — заведено прибирати, пекти перші млинці й пригощати ними оточуючих, особливо – незаможних і тих, кому зараз потрібна допомога.

. Зустріч Масляної — заведено прибирати, пекти перші млинці й пригощати ними оточуючих, особливо – незаможних і тих, кому зараз потрібна допомога. Вівторок . Заграші — день сватання і пошуку другої половинки в місцях скупчення людей, наприклад – на гуляннях.

. Заграші — день сватання і пошуку другої половинки в місцях скупчення людей, наприклад – на гуляннях. Середа . Ласунка або тещині млинці — в цей день зять іде до тещі в гості і по тому, наскільки щедро накритий стіл, визначається, наскільки гарною була його поведінка в останній рік.

. Ласунка або тещині млинці — в цей день зять іде до тещі в гості і по тому, наскільки щедро накритий стіл, визначається, наскільки гарною була його поведінка в останній рік. Четвер . Розгул — до цього дня всі важливі справи по господарству вже мають бути завершені, тож усі дружно йдуть на гуляння (кататися з гірки, стрибати через багаття і веселитися).

. Розгул — до цього дня всі важливі справи по господарству вже мають бути завершені, тож усі дружно йдуть на гуляння (кататися з гірки, стрибати через багаття і веселитися). П'ятниця . Вечори тещі — тепер теща іде до зятя в гості разом зі своїми подругами, в цей день зять має пригощати їх всіх варениками та млинцями і всіляко догоджати тещі.

. Вечори тещі — тепер теща іде до зятя в гості разом зі своїми подругами, в цей день зять має пригощати їх всіх варениками та млинцями і всіляко догоджати тещі. Субота . Посиденьки зовиці — заведено збиратися сім'ями й навідуватися до родичів. Найчастіше до молодих невісток на святковий стіл з млинцями приходили сім'ї чоловіка.

. Посиденьки зовиці — заведено збиратися сім'ями й навідуватися до родичів. Найчастіше до молодих невісток на святковий стіл з млинцями приходили сім'ї чоловіка. Неділя. Прощений день, прощена неділя — цього дня заведено просити пробачення за свої вчинки, пишно закінчувати святкування, поминати покійних і спалювати опудало Масляної. У вогонь кидають речі, які більше не несуть користі — разом із ними мають згоріти важкі думки, проблеми і все погане.

Як залучити удачу в дім на Масляну

На Масляну є й свої прикмети. Деякі з них віщують багатство та благополуччя. Зокрема:

Якщо у перші три дні Масляної зробити генеральне прибирання і позбутися всіх непотрібних старих речей, то весь рік буде щасливим.

Якщо до вас на свято завітають непрохані гості, то це на щастя, тож сердитися не варто.

Раніше на Масляну ворожили на млинцях: якщо перший вийшов тонким і мереживним — життя весь рік буде легким, а якщо він товстий та щільний, то протягом року доведеться багато працювати.

Якщо у середу поїсти гороху, а в четвер — млинців, то весь рік у вас буде вдосталь грошей.

Чим більше на Масляну напечеш млинців — тим щасливішим і багатшим буде рік.

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