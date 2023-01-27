Коли буде Масляна у 2023 році: дата святкування й традиції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як святкували Масницю у народі раніше і що заведено робити зараз
У лютому в Україні святкують Масницю, Масляну або ж як її ще називають, Колодій чи Сиропуст. Майже щороку це свято припадає на різні дати, адже залежить від Великодня — Масляна відзначається за сім тижнів до головного православного торжества.
Цьогоріч, згідно з календарем, Масниця припадає на понеділок, 20 лютого. У цей день починається так званий Сирний тиждень, протягом якого заведено пекти млинці й частувати ними усіх охочих. Святкування триватимуть аж до 26-го числа. Це вже буде Прощена неділя. Що роблять протягом цього тижня, а що — під забороною, та як залучити удачу в дім на цілий рік, розповідає glavred.
Масляна: історія та значення свята
Саму по собі Масницю вважають святом прощання із зимою та початком весняного тепла. Саме через це святкування супроводжуються розпалюванням усіляких вогнищ.
У язичницькі часи період Масляної знаменував вшанування бога сонця, який пробуджує природу. Як жертву для нього підносили хліб у вигляді сонця – млинець. З приходом на наші землі християнства мало що змінилося — люди так само печуть млинці, веселяться та радіють прийдешньому теплу. Щоправда, є один важливий нюанс: під час Сирного тижня тепер заведено ще й проходити духовне очищення — просити пробачення у скривджених і самому прощати своїх кривдників.
Як святкують Масляну: головні традиції свята
У цей період вже не можна їсти м'ясо, проте можна вживати інші скоромні продукти — молоко, сметану, сир, яйця та рибу. Водночас саме на Сирний тиждень скасовується піст у середу і п'ятницю.
Раніше вважалося, що це — останній тиждень перед Великим постом, коли ще можна справляти весілля. Проводили заручини та одружувалися у неділю.
У традиціях Масляної закріпилося особливе значення за кожним днем тижня. Йдеться про такі особливості:
- Понеділок. Зустріч Масляної — заведено прибирати, пекти перші млинці й пригощати ними оточуючих, особливо – незаможних і тих, кому зараз потрібна допомога.
- Вівторок. Заграші — день сватання і пошуку другої половинки в місцях скупчення людей, наприклад – на гуляннях.
- Середа. Ласунка або тещині млинці — в цей день зять іде до тещі в гості і по тому, наскільки щедро накритий стіл, визначається, наскільки гарною була його поведінка в останній рік.
- Четвер. Розгул — до цього дня всі важливі справи по господарству вже мають бути завершені, тож усі дружно йдуть на гуляння (кататися з гірки, стрибати через багаття і веселитися).
- П'ятниця. Вечори тещі — тепер теща іде до зятя в гості разом зі своїми подругами, в цей день зять має пригощати їх всіх варениками та млинцями і всіляко догоджати тещі.
- Субота. Посиденьки зовиці — заведено збиратися сім'ями й навідуватися до родичів. Найчастіше до молодих невісток на святковий стіл з млинцями приходили сім'ї чоловіка.
- Неділя. Прощений день, прощена неділя — цього дня заведено просити пробачення за свої вчинки, пишно закінчувати святкування, поминати покійних і спалювати опудало Масляної. У вогонь кидають речі, які більше не несуть користі — разом із ними мають згоріти важкі думки, проблеми і все погане.
Як залучити удачу в дім на Масляну
На Масляну є й свої прикмети. Деякі з них віщують багатство та благополуччя. Зокрема:
- Якщо у перші три дні Масляної зробити генеральне прибирання і позбутися всіх непотрібних старих речей, то весь рік буде щасливим.
- Якщо до вас на свято завітають непрохані гості, то це на щастя, тож сердитися не варто.
- Раніше на Масляну ворожили на млинцях: якщо перший вийшов тонким і мереживним — життя весь рік буде легким, а якщо він товстий та щільний, то протягом року доведеться багато працювати.
- Якщо у середу поїсти гороху, а в четвер — млинців, то весь рік у вас буде вдосталь грошей.
- Чим більше на Масляну напечеш млинців — тим щасливішим і багатшим буде рік.
Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень і чи змінюється дата святкування у залежності від змін у церковному календарі. А ще — на які дні у 2023-му припадатимуть головні християнські свята.