Ходьба в ожеледицю: як треба пересуватися, щоб не впасти

Шість лайфхаків допоможуть вам зберегти здоров’я

Постійні перепади температури повітря, танення снігу, несподіваний зимовий дощ і заморозки призводять до утворення ожеледиці на дорогах і тротуарах. Її непомітна тонка кірочка загрожує не лише "танцями на льоду", а й втратою рівноваги та падіннями.

Як ходити правильно, щоб не наражати себе на небезпеку падіння, переломів кінцівок і струсів мозку — розповідає радіо "Трек".

пересуватися потрібно повільно, маленькими кроками;

тримати коліна розслабленими і трохи зігнутими;

навіть якщо холодно, не тримайте руки у кишенях;

при втраті рівноваги сядьте: це знизить висоту падіння;

під час ходьби не відволікайтеся на гаджети;

взуття вибирайте без підборів, з рельєфною підошвою.

Нагадаємо, що в Україну йдуть снігопади. До кінця цього тижня у країні буде переважно сухо. Вдень температура повітря підніматиметься від невеликих мінусів до невеликих плюсів. Уночі знову повертатимуться морози. Однак вони протримаються ще недовго.