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Ходьба в ожеледицю: як треба пересуватися, щоб не впасти

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
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Щоб не впасти в ожеледицю, потрібно знати важливі правила Новина оновлена 27 січня 2023, 08:19
Щоб не впасти в ожеледицю, потрібно знати важливі правила

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Постійні перепади температури повітря, танення снігу, несподіваний зимовий дощ і заморозки призводять до утворення ожеледиці на дорогах і тротуарах. Її непомітна тонка кірочка загрожує не лише "танцями на льоду", а й втратою рівноваги та падіннями.

Як ходити правильно, щоб не наражати себе на небезпеку падіння, переломів кінцівок і струсів мозку — розповідає радіо "Трек".

  • пересуватися потрібно повільно, маленькими кроками;
  • тримати коліна розслабленими і трохи зігнутими;
  • навіть якщо холодно, не тримайте руки у кишенях;
  • при втраті рівноваги сядьте: це знизить висоту падіння;
  • під час ходьби не відволікайтеся на гаджети;
  • взуття вибирайте без підборів, з рельєфною підошвою.

Нагадаємо, що в Україну йдуть снігопади. До кінця цього тижня у країні буде переважно сухо. Вдень температура повітря підніматиметься від невеликих мінусів до невеликих плюсів. Уночі знову повертатимуться морози. Однак вони протримаються ще недовго.

Теги:
#Ходьба #Ожеледиця #Ожеледиця на дорогах #Лайфхак #Лід #Безпека