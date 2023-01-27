Ходьба в ожеледицю: як треба пересуватися, щоб не впасти
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Шість лайфхаків допоможуть вам зберегти здоров’я
Постійні перепади температури повітря, танення снігу, несподіваний зимовий дощ і заморозки призводять до утворення ожеледиці на дорогах і тротуарах. Її непомітна тонка кірочка загрожує не лише "танцями на льоду", а й втратою рівноваги та падіннями.
Як ходити правильно, щоб не наражати себе на небезпеку падіння, переломів кінцівок і струсів мозку — розповідає радіо "Трек".
- пересуватися потрібно повільно, маленькими кроками;
- тримати коліна розслабленими і трохи зігнутими;
- навіть якщо холодно, не тримайте руки у кишенях;
- при втраті рівноваги сядьте: це знизить висоту падіння;
- під час ходьби не відволікайтеся на гаджети;
- взуття вибирайте без підборів, з рельєфною підошвою.
Нагадаємо, що в Україну йдуть снігопади. До кінця цього тижня у країні буде переважно сухо. Вдень температура повітря підніматиметься від невеликих мінусів до невеликих плюсів. Уночі знову повертатимуться морози. Однак вони протримаються ще недовго.