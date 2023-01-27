Останні в січні: названо дати магнітних бур до кінця місяця

Геомагнітна активність до кінця місяця буде невисокою

Земля в січні вже неодноразово зазнавала впливу потужної сонячної активності, проте до кінця місяця ще доведеться пережити кілька магнітних бур. Хоча їхня потужність буде зовсім не високою, але метеозалежним громадянам у ці дні все одно необхідно бути обережними.

Так, за даними Aif, магнітні бурі очікуються 28, 30 та 31 січня. 29 січня геомагнітне поле Землі буде спокійним. У свою чергу, Meteoprog попереджає, що в суботу (28 січня) геомагнітне поле буде в стані від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

УНІАН передає, що 28 та 29 січня буде низька, двобальна (де одиниця – це штиль) штормова активність.

Що собою представляють магнітні бурі

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою планети.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли розклад магнітних бур на лютий 2023 року.

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