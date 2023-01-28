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Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Календар свят на лютий Новина оновлена 28 січня 2023, 07:11
Календар свят на лютий

Цього року у лютому святкуватимемо Масляну

У лютому українці відзначатимуть кілька важливих свят: 15 лютогоСтрітення Господнє, 16 лютогоДень єднання, 20 лютогоДень Героїв Небесної Сотні, а також початок Масляної. Які ще свята відзначимо в останній місяць зими, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Зазначимо, що додаткових вихідних із нагоди важливих дат у лютому немає. Військовий стан в Україні діятиме до 19 лютого 2023 року.

"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у лютому 2023 року.

Вихідні у лютому-2023 в Україні

Вихідні: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 лютого.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 лютого.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Свята у лютому-2023 в Україні

календар свят на лютий 2023
  • 2 лютого — День бабака
  • 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого — Міжнародний день бармена
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога
  • 13 лютого — Всесвітній день радіо
  • 14 лютого — День Святого Валентина; День комп’ютерника
  • 15 лютого — Стрітення Господнє
  • 16 лютого — День єдності
  • 17 лютого — День спонтанного прояву доброти
  • 18 лютого — Вселенська батьківська м’ясопустна субота
  • 20 лютого — День Героїв Небесної сотні, Всесвітній день соціальної справедливості, початок Масляної
  • 21 лютого — Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
  • 26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
  • 27 лютого — початок Великого посту.

Як писав "Телеграф" цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається масляний тиждень, читайте в матеріалі.

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