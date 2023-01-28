Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці
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Цього року у лютому святкуватимемо Масляну
У лютому українці відзначатимуть кілька важливих свят: 15 лютого — Стрітення Господнє, 16 лютого — День єднання, 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, а також початок Масляної. Які ще свята відзначимо в останній місяць зими, читайте у матеріалі "Телеграфа".
Зазначимо, що додаткових вихідних із нагоди важливих дат у лютому немає. Військовий стан в Україні діятиме до 19 лютого 2023 року.
"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у лютому 2023 року.
Вихідні у лютому-2023 в Україні
Вихідні: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 лютого.
Робочі дні: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 лютого.
Додаткові вихідні: ні.
Скорочені робочі дні: ні.
Свята у лютому-2023 в Україні
- 2 лютого — День бабака
- 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого — Міжнародний день бармена
- 9 лютого — Міжнародний день стоматолога
- 13 лютого — Всесвітній день радіо
- 14 лютого — День Святого Валентина; День комп’ютерника
- 15 лютого — Стрітення Господнє
- 16 лютого — День єдності
- 17 лютого — День спонтанного прояву доброти
- 18 лютого — Вселенська батьківська м’ясопустна субота
- 20 лютого — День Героїв Небесної сотні, Всесвітній день соціальної справедливості, початок Масляної
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
- 26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
- 27 лютого — початок Великого посту.
Як писав "Телеграф" цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається масляний тиждень, читайте в матеріалі.