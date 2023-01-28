Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

Цього року у лютому святкуватимемо Масляну

У лютому українці відзначатимуть кілька важливих свят: 15 лютого — Стрітення Господнє, 16 лютого — День єднання, 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, а також початок Масляної. Які ще свята відзначимо в останній місяць зими, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Зазначимо, що додаткових вихідних із нагоди важливих дат у лютому немає. Військовий стан в Україні діятиме до 19 лютого 2023 року.

"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у лютому 2023 року.

Вихідні у лютому-2023 в Україні

Вихідні: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 лютого.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 лютого.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Свята у лютому-2023 в Україні

2 лютого — День бабака

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого — Міжнародний день бармена

9 лютого — Міжнародний день стоматолога

13 лютого — Всесвітній день радіо

14 лютого — День Святого Валентина; День комп’ютерника

15 лютого — Стрітення Господнє

16 лютого — День єдності

17 лютого — День спонтанного прояву доброти

18 лютого — Вселенська батьківська м’ясопустна субота

20 лютого — День Героїв Небесної сотні, Всесвітній день соціальної справедливості, початок Масляної

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

27 лютого — початок Великого посту.

Як писав "Телеграф" цього року святкуватимемо Масляну ми будемо у лютому. Коли починається масляний тиждень, читайте в матеріалі.