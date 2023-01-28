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Без алкоголю не обійтися: прості рецепти та поради як мити вікна взимку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Крізь чисті вікна краще видно вулицю Новина оновлена 28 січня 2023, 07:06
Крізь чисті вікна краще видно вулицю. Фото Pixabay

Один інгредієнт поєднує варіанти рідин для миття скла взимку

Зима в 2023 видалася досить тепла і волога — може виникнути потреба заново вимити вікна. Важливо знати, що взимку мити вікна можна, але краще не робити цього в мороз, щоб не пошкодити скло і ущільнювач.

Як розповідає портал "Архідея", найкраще мити вікна взимку у хмарну погоду, без опадів та морозу. Важливо пам’ятати, що мити вікно потрібно за температури вище 0 градусів, щоб вони відтанули. Мити вікна взимку при яскравому сонці не варто — залишаться сліди. Використовувати потрібно воду холодну або теплу, гаряча дуже небажана.

Використовувати для миття скла найкраще або спеціальні засоби, або підручні матеріали із вмістом спирту. Є кілька рецептів, які включають натуральні інгредієнти.

  • Лимонний сік. Потрібно змішати 8 столових ложок лимонного соку з 4 столовими ложками саліцилового спирту та 2 літри холодної води. Вікна мити як завжди.
  • Оцет. Змішати 2 столові ложки оцту, 3 столові ложки спирту, 1 чайну ложку рідини для миття посуду та 3 столові ложки очищувача для скла. Мити вікна як завжди.

Однією з проблем, яка змушує перемивати вікна взимку, може стати конденсат і як наслідок цвіль. Щоб позбутися зайвої вологи, є кілька секретів. А раніше згаданий лимон може допомогти впоратися і з пліснявою.

Теги:
#Вікна #Зима