Одяг, який омолоджує: п’ять незамінних речей вашого гардероба (фото)

Одяг безпосередньо впливає на те, наскільки молодий або старий вигляд має людина

Одяг безпосередньо впливає на те, наскільки хороший вигляд має людина. А ще через неправильно підібрані речі можна додати собі кілька зайвих років. Тому дуже важливо ретельно опрацьовувати кожен свій образ, підбираючи тільки актуальні елементи гардероба, які не будуть вас старити.

Як добитися вау-ефекту й трохи омолодитися за допомогою простих речей, розповідає УНІАН. Головне правило, за словами стилістів — підбирати свій гардероб згідно з усіма тенденціями. У цій добірці — 5 елементів гардероба, які мають бути у шафі панянки, яка хоче виглядати на кілька років молодшою.

Капелюх з вузькими полями

У теплу пору року цей головний убір стане просто незамінним. По-перше, це смілива "точка" в будь-якому образі, а по-друге, такі капелюшки значно омолоджують. Жінка у капелюсі має дещо загадковий та вишуканий вигляд, а обличчя візуально витягується.

Носити капелюх можна і взимку - є теплі варіанти такого аксесуара

Укорочений светр

Якщо ви переймаєтеся з приводу свого віку і не хочете здаватися старшою, краще викинути усі розтягнуті мішкуваті речі. Недоліки фігури можна приховати за допомогою трендового одягу, а не "пакуючись в мішок". Це водночас дозволить ще й підкреслити "плюси" вашої фігури.

Укорочений в'язаний светр — універсальна річ, яка підходить усім без виключення. Його можна поєднувати як з високими джинсами або брюками, так і зі спідницями.

Оверсайз піджак

За допомогою об'ємного піджака можна вміло приховати усі недоліки фігури. Він стане елегантним доповненням і до повсякденного, і до офіційно-ділового, і навіть до вечірнього образу.

До речі, щодо яскравих піджаків: стилісти радять використовувати їх дуже акуратно. Тоді як спокійні нюдові забарвлення можна сміливо носити хоч кожен день.

Лофери

Це взуття зараз — на самому піку моди. Стилісти кажуть, що у 2023 році воно продовжує впевнено утримувати свої позиції, тож не варто від нього відмовлятися. Лофери на плоскій підошві пасують до різних образів, та ще й дуже зручні. Щоб створити свій стильний образ, просто підберіть пару собі до смаку — це завжди буде виграшним варіантом.

Сукня на запах

Якщо хочете підкорити всіх на якійсь важливій зустрічі або ж просто вразити свого коханого, то шовкове плаття на запах — ідеальний варіант. По-перше, воно виконує важливу функцію — молодить. По-друге, воно підійде під абсолютно будь-який тип фігури. По-третє, до нього можна підібрати абсолютно будь-які аксесуари.

Головне — не переборщити з довжиною. Віддавайте перевагу середньому варіанту довжини, бо максі може зіграти з вами злий жарт і замість омолодження тільки зістарить образ, а міні — матиме вульгарний вигляд.

Раніше ми розповідали, які кольори і принти будуть у моді навесні й влітку 2023 року. У колекціях дизайнерів на весняно-осінній період домінує одразу кілька відтінків і типів забарвлення, тому кожна модниця зможе підібрати собі щось до смаку.