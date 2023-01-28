Як вирішити популярні зимові проблеми: п’ять корисних лайфхаків для дому

Прості способи позбутися проблем, які часто виникають взимку

Зима приносить цілу низку проблем: йдучи на вулицю, нам потрібно тепло одягатися, аби не замерзнути й не застудитися, та робити "протиожеледне" взуття, щоб не впасти на льоду. У будинку тим часом в холодну пору часто може бути прохолодно, а на вікнах починає збиратися конденсат. Чимало труднощів зумовлює цей період і для автомобілістів: машину треба вчасно й обережно очищати від снігу та намерзлого льоду, а в салоні може виявитися досить таки холодно. Як боротися з усіма цими проблемами ми вже розповідали, тож сьогодні зосередимося на проблемах, які підстерігають нас взимку удома.

Одна з найчастіших проблем — брудні калюжі при вході, які лишаються як взуття. Позбутися їх можна, підселивши біля дверей чималу ганчірку, яка вбиратиме в себе зайву рідину. Проте її досить часто потрібно буде викручувати й змінювати. Є простіший трюк, який вирішить проблему. Про нього розповідає "Лайфхакер".

Брудні калюжі від розталого снігу з коридору легко "вижене" звичайний піддон для взуття, наповнений гравієм, щебенем чи піском. Поміщайте туди черевики відразу після того, як роззуєтеся. Вода просто стікатиме вниз, а взуття залишиться сухим і відносно чистим.

Інші корисні зимові лайфхаки для дому

Якщо ви запікали щось у духовці, то після завершення процесу приготування залиште дверцята відкритими. Тепло, яке залишилося всередині, зігріє кухню, а не пропадатиме даремно. Наклейте на стіну за батареєю шматок фольги або тепловідбивної ізоляції (та ж фольга разом зі спіненим поліетиленом) — приблизно за розміром радіатора. При тій самій температурі батареї у кімнаті буде помітно тепліше. Щоб зволожити повітря в кімнаті, час від часу кип'ятіть звичайну воду у каструлі протягом 15-20 хв. Накривати кришкою її, звісно ж, не потрібно. Можна додати у воду скоринки цитрусових, палички кориці або гвоздику, щоб поліпшити аромат у квартирі. Перед тим, як взятися за прибирання снігу на ділянці, нанесіть на лезо лопати трохи рослинної олії. Зручніше це робити, переливши олію в пляшку з пульверизатором. Так сніг не прилипатиме до лопати.

Раніше ми розповідали, як утеплити вікна за допомогою звичайної губки для миття посуду. Для виконання цього простого трюку нам знадобиться також скотч і ножиці.