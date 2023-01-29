День Петра 29 січня: що категорично не можна робити в це свято

Цього дня не можна ображати свійських тварин і одягатися, дивлячись у дзеркало

Згідно з церковним календарем на січень 2023 року, цієї неділі православні віряни вшановують пам’ять святого Петра — одного з 12 апостолів Ісуса Христа (повна назва свята — Поклоніння веригам апостола Петра). У народі свято отримало назву Петро Напівкорм.

На Русі до Дня Петра половина запасів на зиму вже закінчувалася, тому 29 січня обходили засіки, рахували запаси, оцінювали, скільки корму для худоби залишилося до початку весняного випасу. Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких вважається апостол Петро.

Що не можна робити у День Петра 29 січня

Пліткувати, засуджувати когось і лихословити.

Битися, навіть стукати когось заради забави.

Відмовлятися від частування, особливо від хліба, бо поринете у фінансову яму.

Виносити сміття з дому, тому що можна разом із ним і винести власне щастя.

Прати одяг.

Брати в руки гострі предмети, бо можете поранитися.

Одягатися, дивлячись у дзеркало.

Позичати гроші.

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