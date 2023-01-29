Як захистити взуття від вологи за будь-якої погоди: проста хитрість

Подбайте заздалегідь про те, щоб ваше взуття було захищене від намокання

Нині багато українців страждають від сльоти на вулицях. Насамперед від цього страждає взуття — воно промокає і на ньому з’являються білі плями. Про те, як прибрати на взутті білі розводи, ми писали раніше. А ось про захист від вологи розповідаємо нижче.

Слід просто скористатися перевіреною та робочою порадою, описаною на сайті cpykami. Нам знадобиться лише вазелін та фен.

Як захистити взуття від води

Попередньо чистимо взуття, якщо потрібно, підфарбовуємо. Потім наносимо товстим шаром вазелін. Ретельно розподіляємо по всьому чоботі (черевику). Особливу увагу приділяємо стику біля підошви. Потім просушуємо феном. Залишки вазеліну видаляємо ганчіркою і залишаємо взуття на ніч до повного просушування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні колготки можуть змусити блищати шкіряне взуття. Також ми писали, що робити, якщо взимку промокли ноги.