Як зігрітися взимку: п’ять простих вправ від полярного дослідника

Для тих, кому вправи робити складно, також є варіант.

Взимку часто холод пробирає до кісток і хочеться розім’ятися, щоб розігнати кров. Багато експертів радять робити легкі вправи навіть удома, щоби не мерзнути.

У блозі Outside наводять рекомендації полярного дослідника Еріка Ларсена, який багато подорожував Антарктидою. Він радить їсти, одягатись шарами і рухатися при холоді, але не пітніти, щоб не остудитися ще більше. Якщо у вас замерзла лише якась частина тіла, вправи можна робити спрямованими на неї. Варто пам’ятати, що при сильних морозах м’язи можуть задубіти і відразу починати максимальну активність не варто.

Вправи для зігрівання взимку

Махи руками. Їх є три види: схрещуючи перед собою і розводячи широко в сторони, по колу як вітряк або імітуючи рухи ковзаняра або лижника з боків від себе.

Знизування плечима. Підіймайте плечі до вух та опускайте вниз.

Махи ногами. Можна стати на одну ногу і качати другий туди-сюди, а можна робити окремі махи в сторони і назад.

Зірочка. Стрибки, коли ноги розставляються убік, а руками роблять махи убік та вгору.

Присідання. Удайте, що ви повинні сісти на стілець, тіло трохи нахиліть вперед для балансу.

Якщо активні вправи вам не до снаги — легка пробіжка чи танець допоможуть зігрітися, розповідає дослідник. Для більш підготовлених спортсменів частиною розігріву на холоді можуть стати берпі – вправи зі стрибками та віджиманнями. Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підібрати одяг для виходу на вулицю в холод.