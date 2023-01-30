Чим змастити шкіряне взуття взимку, щоб воно не потріскалося: можна обійтися без дорогого крему

Дотримуйтесь простих правил, і ваші чоботи та черевики будуть в ідеальному стані

У зимовий період взуттю доводиться приділяти особливу увагу. Важливо, щоб черевики були водонепроникними та не ковзали. Якщо ж ваші чоботи виготовлені зі шкіри, то тут необхідно врахувати низку аспектів. Цей матеріал вимагає певного догляду, інакше взуття може потріскатися в умовах низьких температур і в результаті зіпсуватися.

Один із найважливіших етапів у догляді за шкіряним взуттям – зволоження. І необов’язково витрачати гроші на дорогі взуттєві засоби з магазину. Прості лайфхаки з підручними альтернативами впораються із завданням чудово, передає "24 канал".

Чим зволожити взуття зі шкіри взимку, щоб воно не тріскалося? Вам знадобляться жирні засоби, вони захистять поверхню від морозу. Якщо під рукою немає крему або гелю для шкіряного взуття, то скористайтеся альтернативними продуктами. Це можуть бути креми для рук на олійній основі, олія або вазелін, наприклад.

Крім того, не варто відправляти шкіряне взуття до пральної машини. Очищайте чоботи вручну, використовуючи м’яку ганчірку та щадні мийні засоби.

У випадку, коли черевики покрилися плямами від солі, що часто буває взимку, слідуйте дієвому лайфхаку. Все, що вам потрібно, вода та оцет. Що потрібно робити, щоб очистити шкіряне взуття від солі:

Змішайте кілька столових ложок оцту та склянку води.

Змочіть цим розчином ганчірку й обережно протріть поверхню взуття. Втирати суміш у жодному разі не потрібно.

Кілька разів протріть чоботи іншою ганчіркою, змоченою у чистій воді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе запобігти ковзанню взуття у зимову пору року. Є кілька геніальних трюків, які вас убезпечать у ожеледицю.