Скільки моркви і солі треба додавати у квашену капусту: ідеальна пропорція

Правильно підібрана кількість інгредієнтів зробить страву неперевершеною і не дасть їй зіпсуватися

Одним із секретів смачної квашеної капусти є правильно підібрана пропорція ключових інгредієнтів. Точно з’єднавши потрібну кількість інгредієнтів, капуста закваситься вчасно і без проблем: ні гіркоти, ні тягучості, ні проблем із розсолом не повинно виникнути. Більш того, якщо знати ті самі ідеальні пропорції, вона вийде дуже хрусткою.

Скільки солі, моркви та інших компонентів треба використовувати, щоб добитися неймовірного результату, розповідає prostoway. Цей рецепт сміливо можна назвати одним із найкращих — він перевірений роками.

Ідеальна квашена капуста — пропорції

На 10 кг капусти беруть 200 г солі. Чудовим варіантом стане сіль великого помелу. А от моркви потрібно взяти 300 г. Ці пропорції вивірені багатьма поколіннями господарок, які готували квашену капусту вже багато разів. Якщо вам потрібно приготувати меншу кількість смачної закуски, просто пропорційно зменшуйте кількість інгредієнтів. Наприклад, на 5 кг капусти потрібно 100 г солі та 150 г моркви; на 2 кг капусти — 40 г солі та 60 г моркви і т.д.

Між тим, для покращення смакових якостей та надання капусті особливого аромату при заквашуванні кулінари додають також яблука, брусницю, журавлину, солодкий перець, сливи, селеру, кріп і кмин. Тут не обов’язкове дотримання строгих пропорцій — всього має бути по трошки, просто щоб розбавити страву особливими нотками.

Хрумка капуста — що додати

Кора дуба (підійде аптечна) або корінь натертого хрону гарантовано нададуть хрумкості квашеній капусті. Достатньо взяти лише 1 чайну ложку на кожен кілограм капусти. Ці компоненти містять особливі дубильні речовини, які забезпечать хрускіт квашеної капусти.

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