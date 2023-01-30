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Популярний фастфуд, який легко повторити вдома: найпростіший рецепт корн-догів

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Ця страва не так давно прийшла до нас зі США
Ця страва не так давно прийшла до нас зі США. Фото lifehacker

За гучною назвою стоїть звичайна сосиска у тісті, проте саме тісто — незвичайне, тому страва й набуває шаленої популярності

Корн-дог — це сосиска, яка покривається товстим шаром тіста з кукурудзяного борошна і смажиться в гарячій олії. Ця смакота - щось на кшталт сосиски в тісті у стилі кукурудзи, різновид хот-дога. Готувати його, як і соковиті бургери, почали у США.

Сьогодні поділимося з вами чудовим рецептом, за яким приготувати смачний домашній фастфуд зможе будь-хто. Для цієї смачної страви знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і трішечки терпіння, адже корн-доги потрібно буде засмажити в олії, передає кулінарний телеграм-канал "Мамині рецепти".

Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно — 100 г
  • пшеничне борошно — 100 г
  • розпушувач — 1 ч.л. з гіркою
  • сіль — ½ ч.л.
  • цукор — 1 ч.л. з гіркою
  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 170 мл
  • панірувальні сухарі
  • олія — для обсмажування

Спосіб приготування:

  1. Для початку з'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо.
  2. Додаємо яйце та молоко і знову перемішуємо. Тісто має вийти досить густим. Перекладаємо його у зручний глибокий посуд.
  3. Сосиски нанизуємо на шпажки, їх можна розрізати на 2 частини, але це не обов'язково.
  4. Занурюємо сосиску в тісто, даємо добре стекти зайвому тісту, а тоді присипаємо зверху панірувальними сухарями.
  5. Обсмажуємо кілька хвилин у добре розігрітій олії, на середньому вогні.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з картоплею перед смаженням — це просто ідеальний рецепт картоплі фрі! Страва буде хрумкою та апетитною, бо знаючи про цей лайфхак, ви не дасте картоплі розвалитися ще на етапі приготування.

Теги:
#Рецепт #Фастфуд #Хот дог