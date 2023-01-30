Популярний фастфуд, який легко повторити вдома: найпростіший рецепт корн-догів

За гучною назвою стоїть звичайна сосиска у тісті, проте саме тісто — незвичайне, тому страва й набуває шаленої популярності

Корн-дог — це сосиска, яка покривається товстим шаром тіста з кукурудзяного борошна і смажиться в гарячій олії. Ця смакота - щось на кшталт сосиски в тісті у стилі кукурудзи, різновид хот-дога. Готувати його, як і соковиті бургери, почали у США.

Сьогодні поділимося з вами чудовим рецептом, за яким приготувати смачний домашній фастфуд зможе будь-хто. Для цієї смачної страви знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і трішечки терпіння, адже корн-доги потрібно буде засмажити в олії, передає кулінарний телеграм-канал "Мамині рецепти".

Інгредієнти:

кукурудзяне борошно — 100 г

пшеничне борошно — 100 г

розпушувач — 1 ч.л. з гіркою

сіль — ½ ч.л.

цукор — 1 ч.л. з гіркою

яйце — 1 шт.

молоко — 170 мл

панірувальні сухарі

олія — для обсмажування

Спосіб приготування:

Для початку з'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Додаємо яйце та молоко і знову перемішуємо. Тісто має вийти досить густим. Перекладаємо його у зручний глибокий посуд. Сосиски нанизуємо на шпажки, їх можна розрізати на 2 частини, але це не обов'язково. Занурюємо сосиску в тісто, даємо добре стекти зайвому тісту, а тоді присипаємо зверху панірувальними сухарями. Обсмажуємо кілька хвилин у добре розігрітій олії, на середньому вогні.

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