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Допоможуть зігрітися у квартирі: три оригінальні способи створення свічок своїми руками

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як зробити свічки своїми руками Новина оновлена 30 січня 2023, 18:10
Як зробити свічки своїми руками. Фото Pixabay

За допомогою свічок можна зігрітися в періоди, коли вдома немає опалення

Через масовані обстріли, які здійснюють окупанти, українці змушені досить часто залишатися без світла та опалення. У таких випадках потрібно знаходити альтернативні джерела світла та тепла. Одним із них є звичайна свічка. А зробити її можна своїми руками швидко та без особливих витрат.

Свічки допомагають не лише залишатися зі світлом у періоди його відключення, а й не замерзнути, оскільки вони здатні обігрівати приміщення, передає УНІАН. У випадку, якщо у вас не було свічок будинку, їх можна зробити самому буквально з того, що є під рукою.

Про кілька способів створення свічок розповів біохімік Гліб Репич.

Свічка з мила

Матеріали:

  • брусок господарського чи косметичного мила;
  • оцет;
  • гніт.

Як зробити:

  • мило потрібно натерти на тертці, а потім висипати в гарячу воду і заважати, доки воно повністю не розчиниться;
  • потім потрібно влити оцет в розчин;
  • отриману рідину перелити у форму і вставити гніт;
  • дочекатися поки маса загусне і можна підпалювати свічку.

Свічка зі старої свічки

Матеріали:

  • старі свічки, парафін чи віск;
  • смужка скотчу;
  • вогнетривка ємність;
  • посудина для плавлення воску;
  • гніт або шматочок вати.

Як зробити:

  • віск/парафін/стару свічку потрібно розтопити на водяній бані, каструлі або мікрохвильовій печі, постійно помішуючи та зробивши мінімальний нагрів;
  • у ємності для майбутньої свічки смужкою скотчу в центрі необхідно закріпити підставку з ґнотом;
  • залити розплавлений віск у ємність, притримуючи гніт, щоб він не нахилявся;
  • почекати, поки свічка застигне і потім її можна підпалювати.

Свічка на олії

Матеріали:

  • жерстяна банка;
  • вата;
  • рослинна олія.

Як зробити

  • у банки слід відрізати дно, щоб залишилося приблизно 2-3 см країв. Вирізати потрібно так, щоб залишився "язичок", який потім потрібно буде зігнути та загорнути усередину.
  • вату потрібно згорнути у формі ґнота і закріпити на вигині "язичка";
  • налити олію у форму, вичавити гніт і можна підпалювати свічку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чудовим способом залишатися в теплі під час відключення опалення є створення саморобного обігрівача. Наприклад, його можна створити з бляшаної банки та ще кількох простих матеріалів. Він підійде не тільки для обігріву приміщення, але й для розігріву їжі.

Теги:
#Зима #своїми руками #Свічка #Лайфхак #DIY #Відключення світла