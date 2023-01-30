Допоможуть зігрітися у квартирі: три оригінальні способи створення свічок своїми руками

За допомогою свічок можна зігрітися в періоди, коли вдома немає опалення

Через масовані обстріли, які здійснюють окупанти, українці змушені досить часто залишатися без світла та опалення. У таких випадках потрібно знаходити альтернативні джерела світла та тепла. Одним із них є звичайна свічка. А зробити її можна своїми руками швидко та без особливих витрат.

Свічки допомагають не лише залишатися зі світлом у періоди його відключення, а й не замерзнути, оскільки вони здатні обігрівати приміщення, передає УНІАН. У випадку, якщо у вас не було свічок будинку, їх можна зробити самому буквально з того, що є під рукою.

Про кілька способів створення свічок розповів біохімік Гліб Репич.

Свічка з мила

Матеріали:

брусок господарського чи косметичного мила;

оцет;

гніт.

Як зробити:

мило потрібно натерти на тертці, а потім висипати в гарячу воду і заважати, доки воно повністю не розчиниться;

потім потрібно влити оцет в розчин;

отриману рідину перелити у форму і вставити гніт;

дочекатися поки маса загусне і можна підпалювати свічку.

Свічка зі старої свічки

Матеріали:

старі свічки, парафін чи віск;

смужка скотчу;

вогнетривка ємність;

посудина для плавлення воску;

гніт або шматочок вати.

Як зробити:

віск/парафін/стару свічку потрібно розтопити на водяній бані, каструлі або мікрохвильовій печі, постійно помішуючи та зробивши мінімальний нагрів;

у ємності для майбутньої свічки смужкою скотчу в центрі необхідно закріпити підставку з ґнотом;

залити розплавлений віск у ємність, притримуючи гніт, щоб він не нахилявся;

почекати, поки свічка застигне і потім її можна підпалювати.

Свічка на олії

Матеріали:

жерстяна банка;

вата;

рослинна олія.

Як зробити

у банки слід відрізати дно, щоб залишилося приблизно 2-3 см країв. Вирізати потрібно так, щоб залишився "язичок", який потім потрібно буде зігнути та загорнути усередину.

вату потрібно згорнути у формі ґнота і закріпити на вигині "язичка";

налити олію у форму, вичавити гніт і можна підпалювати свічку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чудовим способом залишатися в теплі під час відключення опалення є створення саморобного обігрівача. Наприклад, його можна створити з бляшаної банки та ще кількох простих матеріалів. Він підійде не тільки для обігріву приміщення, але й для розігріву їжі.