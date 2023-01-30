Допоможуть зігрітися у квартирі: три оригінальні способи створення свічок своїми руками
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За допомогою свічок можна зігрітися в періоди, коли вдома немає опалення
Через масовані обстріли, які здійснюють окупанти, українці змушені досить часто залишатися без світла та опалення. У таких випадках потрібно знаходити альтернативні джерела світла та тепла. Одним із них є звичайна свічка. А зробити її можна своїми руками швидко та без особливих витрат.
Свічки допомагають не лише залишатися зі світлом у періоди його відключення, а й не замерзнути, оскільки вони здатні обігрівати приміщення, передає УНІАН. У випадку, якщо у вас не було свічок будинку, їх можна зробити самому буквально з того, що є під рукою.
Про кілька способів створення свічок розповів біохімік Гліб Репич.
Свічка з мила
Матеріали:
- брусок господарського чи косметичного мила;
- оцет;
- гніт.
Як зробити:
- мило потрібно натерти на тертці, а потім висипати в гарячу воду і заважати, доки воно повністю не розчиниться;
- потім потрібно влити оцет в розчин;
- отриману рідину перелити у форму і вставити гніт;
- дочекатися поки маса загусне і можна підпалювати свічку.
Свічка зі старої свічки
Матеріали:
- старі свічки, парафін чи віск;
- смужка скотчу;
- вогнетривка ємність;
- посудина для плавлення воску;
- гніт або шматочок вати.
Як зробити:
- віск/парафін/стару свічку потрібно розтопити на водяній бані, каструлі або мікрохвильовій печі, постійно помішуючи та зробивши мінімальний нагрів;
- у ємності для майбутньої свічки смужкою скотчу в центрі необхідно закріпити підставку з ґнотом;
- залити розплавлений віск у ємність, притримуючи гніт, щоб він не нахилявся;
- почекати, поки свічка застигне і потім її можна підпалювати.
Свічка на олії
Матеріали:
- жерстяна банка;
- вата;
- рослинна олія.
Як зробити
- у банки слід відрізати дно, щоб залишилося приблизно 2-3 см країв. Вирізати потрібно так, щоб залишився "язичок", який потім потрібно буде зігнути та загорнути усередину.
- вату потрібно згорнути у формі ґнота і закріпити на вигині "язичка";
- налити олію у форму, вичавити гніт і можна підпалювати свічку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чудовим способом залишатися в теплі під час відключення опалення є створення саморобного обігрівача. Наприклад, його можна створити з бляшаної банки та ще кількох простих матеріалів. Він підійде не тільки для обігріву приміщення, але й для розігріву їжі.