Буде сильно "штормити": дати потужних магнітних бур у лютому

Затяжні магнітні бурі очікуються ближче до середини лютого

Протягом усього січня 2023 Землю атакували магнітні бурі і наступний місяць, судячи з прогнозів, також обіцяє такими космічними "подарунками". Деякі "удари" взагалі будуть затяжними.

Так, за даними сайту Meteoagent, які ґрунтуються на інформації супутникових систем, наступний місяць буде не простим для метеозалежних людей. З самого початку і практично до кінця місяця геомагнітне поле нашої планети буде схильне до сонячної активності.

У перший день місяця почнеться зі спалаху на Сонці, який принесе нам магнітну бурю середньої активності. Інші епізоди космічного шторму відбудуться:

7-10 лютого;

19–21 лютого.

К-індекс магнітних бур очікується на рівні 4 балів. К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який визначає відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9, де 9 – найвищий показник.

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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