Іменини Інни у 2023 році: всі дні, коли Іннушка святкує День ангела

Є кілька версій про те, звідки взялося ім’я Інна

Ім’я Інна дуже гарне, але далеко не найпоширеніше. "Телеграф" вирішив розібратися, яке його значення та походження, і коли всі Дні ангела Інни в році.

Значення імені Інна

Ім’я Інна почало поширюватися на території СРСР у XX столітті, проте досі невідомо точно, звідки воно з’явилося.

Вважається, що спочатку ім'я Інна було чоловічим, проте через жіноче закінчення на "а" так почали називати і дівчаток.

З латинської ім’я Інна можна перекласти як "бурхлива", а в ранній шумерській міфології зустрічалася господиня небес Інанна і богиня родючості, тілесного кохання і чвар Іннін.

Крім того, ім’я Інна могло з’явитися з болгарської мови і як скорочення імен Агрипіна, Ангеліна, Катерина.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Інна як Іннушка, Інуся, Інюта, Інюша, Іня, Нуся.

Коли День ангела Інни?

Носії імені Інна лише двічі на рік святкують іменини за церковним православним календарем. Цікаво, що обидва дні ангела Інни — це дні пам’яті чоловіка, мученика на ім’я Інна Новодунський.

Інна, Пінна та Римма Новодунські — християнські святі II століття зі Скіфії, які були схоплені за проповіді та жорстоко вбиті за відмову принести жертви язичницьким богам.

За церковним православним календарем їх пам’ять вшановують 2 лютого та 3 липня (перенесення мощів).

Відповідно, у ці ж дні святкують свої іменини і носії імені Інна.

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