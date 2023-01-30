Именины Инны в 2023 году: все дни, когда Иннушка празднует День ангела

Есть несколько версий о том, откуда взялось имя Инна

Имя Инна весьма красивое, но далеко не самое распространенное. "Телеграф" решил разобраться, каково его значение и происхождения, и когда все Дни ангела Инны в году.

Значение имени Инна

Имя Инна стало распространяться на территории СССР в XX веке, однако до сих пор неизвестно точно, откуда оно появилось.

Считается, что изначально Инна было мужским именем, однако из-за женского окончания на "а" так начали называть и девочек.

С латинского имя Инна можно перевести как "бурная", а в ранней шумерской мифологии встречалась хозяйка небес Инанна и богиня плодородия, плотской любви и склок Иннин.

Кроме того, имя Инна могло появиться из болгарского языка и как сокращение имен Агриппина, Ангелина, Катерина.

Встречаются такие разговорные формы имени Инна как Иннушка, Инуся, Инюта, Инюша, Иня, Нуся.

Когда День ангела Инны?

Носители имени Инна всего дважды в году празднуют именины по церковному православному календарю. Интересно, что оба Дня ангела Инны, — это дни памяти мужчины, мученика по имени Инна Новодунский.

Инна, Пинна и Римма Новодунские — христианские святые II века из Скифии, которые были схвачены за проповеди и жестоко убиты за отказ принести жертвы языческим богам.

По церковному православному календарю их память чтят 2 февраля и 3 июля (перенесения мощей).

Соответственно, в эти же дни празднуют свои именины и носительницы имени Инна.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки крайне нежелательно дарить женщинам на праздники.