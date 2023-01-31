У будь-яку погоду, і навіть узимку: швидкий та ефективний лайфхак, як висушити одяг за пів години

Спосіб, який дозволить забезпечити швидке та ефективне сушіння навіть взимку

Взимку сушити білизну виснажливо, адже в холодну і дощову погоду одяг висихає важко і дуже довго. Однак є кілька хитрих способів, як пришвидшити цей процес. І про один із них ми хочемо розповісти вам сьогодні.

Завдяки цій техніці сушіння взимку або восени більше не буде для вас проблемою, пише портал santeplus. Для швидкого сушіння вам знадобиться тільки махровий рушник.

Як висушити одяг за 30 хвилин

Щоб уникнути необхідності чекати кілька днів, щоб висушити одяг, метод рушника, безумовно, ваш союзник. Для цього дістаньте речі з пральної машини і загорніть їх у великий чистий м’який рушник. Банний рушник працює просто відмінно. Не кладіть надто багато речей у рушник. Почніть із двох або трьох предметів одягу та повторіть ту саму операцію для інших предметів.

Потім щільно притисніть рушник, щоб допомогти йому висохнути. Таким чином, він швидко висушить речі, ввібравши вологу, що залишилася в них. Враховуючи ефективність методу та його простоту, він дуже зручний, коли вам потрібно сушити одяг у приміщенні. Якщо ви відчуваєте, що вони ще недостатньо висохли, ви можете обдути феном, намагаючись не підносити пристрій надто близько до виробу.

Раніше ми також розповідали, чому взимку одяг краще сушити на морозі, а не в будинку. Цим секретним лайфхаком користувалися ще наші бабусі — раніше господині планували "велике прання" саме перед настанням морозів, і недарма.