Любовний гороскоп Таро на лютий: Терезів накриє хвиля пристрасті, а Риб може чекати пропозиція

У багатьох зараз труднощі у відносинах, але майже все можна виправити

До Дня святого Валентина в 2023 році багато хто ще може встигнути налагодити стосунки в парі або зав’язати новий роман.

На це вказує розклад карт Таро, який випав для всіх знаків Зодіаку на останній місяць зими.

Ось які карти випали

Овен — Самітник

У любовних розкладах Самітник може мати два різні значення: що Вам зараз більше потрібне усамітнення, ніж партнер, або що стосунки у Вашій парі вийшли на спокійний стабільний рівень подружжя, яке готується відзначати срібне весілля.

Тілець — Трійка мечів

Ще ця карта називається "Владика печалі" або "Біль". Якщо Ви самотні, то поки що так і не зможете знайти свою половинку. Якщо Ви маєте пару, то приготуйтеся до непростого періоду у відносинах, може дійти до розриву.

Близнюки — перевернута Вісімка мечів

Якщо у Вас були проблеми з вибудовуванням стосунків з партнером, хтось у парі тягнув ковдру на себе, то в лютому це може змінитися, хтось може поступитися заради примирення.

Рак — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, майбутні події ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Лев — перевернута Верховна жриця

У цьому положенні карта вказує, що в лютому Ваша інтуїція та сприйняття будуть затуманені і виникнуть проблеми із співпереживанням людям, це дуже негативно позначиться і на особистих відносинах.

Діва — Десятка жезлів

У Ваших відносинах хтось може придушувати волю іншого, може доходити до грубості та образ, при цьому другому не вистачатиме мужності розібратися із ситуацією. Зверніться за порадою до близького родича, це може допомогти прийняти правильне рішення, — розірвати стосунки або вивести їх на новий рівень.

Терези — Сила

Ця карта обіцяє Вам насичений і чуттєвий місяць, можливо, Ви зловите хвилю пристрасті з партнером або заведете інтрижку. Готуйтеся до успішного побачення та/або освідчення в коханні.

Скорпіон — перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що у лютому у Вас буде перебір з емоціями, що заважатиме тверезо оцінювати ситуацію та нашкодить стосункам. Можлива вагітність наприкінці зими, вона може бути важкою і небажаною.

Стрілець — перевернута П’ятірка пентаклів

У Вас може бути непростий період у відносинах, але в цьому положенні карта вказує, що все можна вирішити, якщо Ви самі цього, звичайно, захочете.

Козоріг — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що у лютому Ви можете страждати від нестачі поваги у відносинах, також ребром стане питання планування спільного бюджету. Можлива непроста вагітність.

Водолій — перевернута Четвірка жезлів

Ваш партнер з якихось причин може приховувати свої справжні наміри і бути незадоволеним побутом, і краще знайти час сісти і поговорити, щоб вирішити всі недомовки.

Риби — Трійка кубків

У лютому Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, можлива пропозиція або бажана вагітність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.