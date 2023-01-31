Вода буде витікати миттєво: які два засоби покращать злив у раковині, душі та ванній

Не поспішайте кликати сантехніка, доки не випробували ці лайфхаки проти засмічення в раковині

У раковині, душовій кабіні або ванній кімнаті можуть утворюватися засмічення. Причиною може стати різного роду бруд, надлишок мийних засобів або волосся. Однак упоратися з цією проблемою можна за допомогою підручних засобів, які знайдуться у будь-якому будинку. Натуральні продукти миттєво прочистять злив.

Як пише видання Express, для прочищення засмічення в раковині вам потрібні два дешеві інгредієнти — звичайний столовий оцет і харчова сода. У комбінації ці компоненти чудово позбавляють стік від сміття, завдяки чому злив працюватиме чудово.

Як прочистити злив раковини

У ванній кімнаті може з’явитися неприємний запах, що зазвичай викликано випадковим волоссям, що застряє в мильній піні та в результаті ускладнює злив. Щоб зі стоку не пахло, вам потрібно усунути будь-які засмічення, що викликають сморід. Просто вилийте в каналізацію склянку оцту. Дайте розчину постояти щонайменше 30 хвилин перед тим, як змити його гарячою водою. Харчова сода також може бути використана для розблокування раковин.

Як прибрати засмічення в душі чи ванні

Якщо ви хочете прочистити слив у душі чи ванні, то додайте оцет у суміш харчової соди. Вийде хімічна реакція, яка звільнить засмічення. Це не той метод, який буде працювати для дуже неприємних засмічень, але для повільних стоків ванни або душу це дешевий, екологічно чистий лайфхак, який варто спробувати.

Що потрібно робити, щоб прочистити злив за допомогою оцту та соди:

Для початку вилийте каструлю з окропом у каналізацію та додайте невелику кількість, близько півсклянки, соди. Залиште на пару хвилин, а потім додайте склянку оцту і ще трохи гарячої води. Суміш має взятися бульбашками.

Залишіть на п’ять-десять хвилин і промийте окропом.

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