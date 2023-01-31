Як їздити взимку безпечно для себе та інших: нюанси, про які багато хто забуває

Від відповідального ставлення водія залежить безпека інших учасників руху

Водіння автомобіля взимку непросте завдання. Починаючи з правильного прогріву автомобіля, є безліч дрібниць, які важливі для комфортного та безпечного водіння.

Портал Outside публікує деякі нюанси, про які багато водіїв забувають під час водіння взимку. Вони спрямовані не лише на безпеку конкретного водія, а й на інших машин.

Повнопривідні системи ефективні при прискоренні під час ожеледиці, але не впливають на довжину гальмівного шляху. Не забувайте про зимові шини – вони можуть скоротити його.

Коли видимість обмежена під час дощу, туману або снігу, вмикайте всі фари, щоб машина була максимально помітна.

Протираючи скло від снігу не забувайте про бічні, заднє скло, а також фари. Чим більше на них снігу та льоду, тим гірше видно із салону авто і тим менше помітна машина на дорозі.

Забирайте сніг із даху та капота. Сніг, що залишився на капоті, може летіти на лобове скло, раптово засліплюючи водія. Сніг, що залишився на даху, може летіти назад. Якщо він замерзнув, це може пошкодити автомобілі позаду вас. Навіть якщо це просто сніг, він все одно може стати причиною аварії, літаючи довкола.

Виїжджайте заздалегідь. Поспіх взимку небезпечніший, адже ви можете знехтувати етапом очищення машини заради швидкості.

Діліться дорогою. Реагуйте на сигнали інших водіїв та намагайтеся подавати свої заздалегідь, щоб люди довкола встигли зреагувати. Здійснюючи маневр, переконайтеся у його безпеці.

Перевірте своє обладнання – справність акумулятора, наявність страховки, буксирувальних тросів. Лайфхаки з наповнювачем для котячого туалету є корисними, але вони не дають 100% гарантії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як завести машину в мороз. Важливою також є витрата палива, взимку пальне також можна заощаджувати.