Як зберігати лимони, щоб вони не згнили: хитрість від шеф-кухаря

Хитрість, щоб зберегти ваші лимони свіжими більше року

Найпростіший спосіб продовжити термін придатності продуктів — це за допомогою їхнього заморожування. Однак не завжди цей метод хороший, адже деякі овочі та фрукти можуть втратити свої корисні властивості. Оскільки сьогодні ми хочемо поговорити саме про лимони, їм це не страшно. Тому заморожування — це один із добрих варіантів зберегти цитрус на довше. Однак так їх "вистачить" лише на чотири місяці.

Завдяки лайфхаку, про який ми розповімо далі, можна закупити лимони у дуже великій кількості, і підготувати їх для використання протягом усього року, пише портал santeplus. Варто зазначити, що таким методом користуються багато шеф-кухарів.

Як зберегти лимони свіжими на довше

Візьміть консервну банку потрібної вам місткості залежно від розміру та кількості цитрусових, які потрібно зберегти.

Вимийте цитруси та відріжте їм кінці.

Розріжте їх на половинки, потім четвертинки.

Посоліть чайною ложкою солі, трохи більше.

Додайте на дно десять горошин перцю, лавровий лист, гілочки чебрецю та лимонний сік.

Накрийте кришкою та закрийте! Ось і все, ваші лимони готові зберігатися цілий рік!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати хліб. Є особливе місце в будинку, куди потрібно його покласти, щоб запобігти очорнення продукту.