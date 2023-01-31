Майже як "Шуба", але зі шпротами: рецепт дуже цікавого та ситного салату з овочами

Якщо підготувати заздалегідь усі інгредієнти, то цей салат готується за 10 хв

Оригінальний салат зі шпротами та овочами замість традиційної "Шуби" — це дуже непоганий варіант оновити свою книгу рецептів. За складом інгредієнтів він нагадує класичний оселедець під шубою, однак цей варіант страви потребує набагато менше часу на приготування, а стандартна риба заміняється консервою.

Цікавим рецептом "Шуби по-новому" ділиться сайт receptisalatov. Автори наголошують, що овочі для салату можна запекти у духовці, відварити, приготувати на пару або ж у мікрохвильовці — як вам захочеться, смаку салату це точно не зіпсує. Потім залишиться тільки натерти всі складові і сформувати страву, змащуючи кожен шар салату майонезом.

Інгредієнти:

Консервовані шпроти — 240 г (1 банка)

Буряк — 470 г

Морква — 250 г

Картопля — 630 г

Цибуля ріпчаста — 100 г

Яйце куряче — 5 шт.

Майонез — 100 г

Сіль, перець чорний мелений — до смаку

Приготування:

Відваріть картоплю, моркву, буряк та яйця й остудіть до кімнатної температури. Почистьте і все потріть на великій терці. Розкладіть інгредієнти по різних тарілках, щоб вони не перемішалися. Салат потрібно буже викладати шарами. На саме дно салатника викладіть половину тертої картоплі. Зверху нанесіть тонку сіточку з майонезу. Далі буде шар цибулі. Її треба очистити від лушпиння і нарізати дрібним кубиком. Майонез тут не треба! Можна хіба що трішечки підсолити цибулю або ж взяти попередньо замариновану (раніше ми ділилися простим лайфхаком, як швидко замаринувати цибулю на салат без кип’ятку) Тепер викладаємо шпротів: зливаємо олію та розминаємо рибку виделкою прямо у банці, а тоді викладаємо шпроти на цибулю. Змащуємо все майонезом. Натерту моркву рівномірно розподіляємо по всьому салатнику, підсолюємо, додаємо трішки чорного перцю — собі до смаку. Тоді змащуємо цей шар майонезом. Тепер знову черга картоплі: викладаємо ту половину, що лишилася, і робимо майонезну сіточку. Відварені вкруту курячі яйця, уже натерті на великій терці, викладаємо новим шаром. Солимо, додаємо майонез. Фінальний шар — буряк. Акуратно розкладаємо усі натерті запаси овоча й змащуємо майонезом.

Готовий салат краще накрити якоюсь кришкою чи харчовою плівкою та відправити у холодильник хоча б на годину, щоб він добре настоявся. Пізніше його можна прикрасити будь-якою зеленню, яка вам до вподоби.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити м’ясо у голубцях, щоб вийшло ще смачніше. З таким інгредієнтом від гостей не буде відбою!