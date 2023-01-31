Майже як "Шуба", але зі шпротами: рецепт дуже цікавого та ситного салату з овочами
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Якщо підготувати заздалегідь усі інгредієнти, то цей салат готується за 10 хв
Оригінальний салат зі шпротами та овочами замість традиційної "Шуби" — це дуже непоганий варіант оновити свою книгу рецептів. За складом інгредієнтів він нагадує класичний оселедець під шубою, однак цей варіант страви потребує набагато менше часу на приготування, а стандартна риба заміняється консервою.
Цікавим рецептом "Шуби по-новому" ділиться сайт receptisalatov. Автори наголошують, що овочі для салату можна запекти у духовці, відварити, приготувати на пару або ж у мікрохвильовці — як вам захочеться, смаку салату це точно не зіпсує. Потім залишиться тільки натерти всі складові і сформувати страву, змащуючи кожен шар салату майонезом.
Інгредієнти:
- Консервовані шпроти — 240 г (1 банка)
- Буряк — 470 г
- Морква — 250 г
- Картопля — 630 г
- Цибуля ріпчаста — 100 г
- Яйце куряче — 5 шт.
- Майонез — 100 г
- Сіль, перець чорний мелений — до смаку
Приготування:
- Відваріть картоплю, моркву, буряк та яйця й остудіть до кімнатної температури. Почистьте і все потріть на великій терці. Розкладіть інгредієнти по різних тарілках, щоб вони не перемішалися.
- Салат потрібно буже викладати шарами. На саме дно салатника викладіть половину тертої картоплі. Зверху нанесіть тонку сіточку з майонезу.
- Далі буде шар цибулі. Її треба очистити від лушпиння і нарізати дрібним кубиком. Майонез тут не треба! Можна хіба що трішечки підсолити цибулю або ж взяти попередньо замариновану (раніше ми ділилися простим лайфхаком, як швидко замаринувати цибулю на салат без кип’ятку)
- Тепер викладаємо шпротів: зливаємо олію та розминаємо рибку виделкою прямо у банці, а тоді викладаємо шпроти на цибулю. Змащуємо все майонезом.
- Натерту моркву рівномірно розподіляємо по всьому салатнику, підсолюємо, додаємо трішки чорного перцю — собі до смаку. Тоді змащуємо цей шар майонезом.
- Тепер знову черга картоплі: викладаємо ту половину, що лишилася, і робимо майонезну сіточку.
- Відварені вкруту курячі яйця, уже натерті на великій терці, викладаємо новим шаром. Солимо, додаємо майонез.
- Фінальний шар — буряк. Акуратно розкладаємо усі натерті запаси овоча й змащуємо майонезом.
Готовий салат краще накрити якоюсь кришкою чи харчовою плівкою та відправити у холодильник хоча б на годину, щоб він добре настоявся. Пізніше його можна прикрасити будь-якою зеленню, яка вам до вподоби.
Раніше ми розповідали, чим можна замінити м’ясо у голубцях, щоб вийшло ще смачніше. З таким інгредієнтом від гостей не буде відбою!