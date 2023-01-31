Це вбиває ваше авто: як не можна мити машину в мороз

Взимку вода може не тільки замерзнути на машині, а й пошкодити кузов.

Взимку машину доводиться мити не рідше, ніж улітку. Але, через перепади температур, страждає лакофарбове покриття автомобіля. Щоб уникнути негативних наслідків для вашого авто, потрібно знати кілька простих правил.

Про це повідомили на порталі Uamotors. Експерти не радять мити автомобіль при надто низьких або надто високих температурах.

Якщо ви не змиватимете з кузова авто "коктейль" з бруду, вологи, реагентів та іншого, то ризикуєте навесні помітити неприємних "жовтих жучків", тобто іржу. Тримати автомобіль у чистоті необхідно цілий рік, а взимку це потрібно робити з особливою обережністю.

Фахівці не рекомендують мити авто в холодній воді — температура повинна бути вищою за нуль. Це означає, що не можна мити авто взимку на відкритому повітрі, а отже мийки самообслуговування під забороною. В іншому випадку, волога перетвориться на тонкий шар льоду, пошкодивши фарбу, ущільнювачі та інші елементи із пластику. Крім того, кузов у крижаній плівці складніше відмити, а використовувати струмені високого тиску, щоб збити її, не рекомендується не лише взимку, а й улітку.

Якщо ви користуєтеся губкою, то не перестарайтеся, особливо якщо авто недостатньо вологе. Після миття, не забудьте прибрати вологу із замків і стиків, інакше вона почне поширюватися по кузову, що призведе до небажаних наслідків. Продуйте петлі та корпуси дзеркал, дверні отвори та склоочисники, щоб уникнути замерзання води в них. Шви лючка паливного бака та стики дверей багажника теж слід перевірити на наявність патьоків. Залишки води можуть замерзнути на холоді, заморозивши ці елементи автомобіля. Не забувайте, що після миття авто його слід ретельно просушити.

Після того, як ви виїхали з мийки, увімкніть в салоні авто рециркуляцію повітря, щоб не відчиняти вікна. Перш ніж залишити чистий автомобіль на вулиці на ніч, видаліть вологу з гальмівного механізму. Для цього натисніть педаль гальма кілька разів, інакше вранці можете виявити, що ваші гальмівні колодки примерзли.

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