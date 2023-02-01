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Грошовий гороскоп Таро на лютий: справи Стрільців підуть у гору, а на Раків чекають глобальні зміни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на лютий 2023 року
Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на лютий 2023 року

Останній місяць зими дасть деяким можливість налагодити фінансове становище

Українці переживають одну з найважчих зим в історії, що не могло не позначитися на фінансах, — проте деякі все ж зможуть напередодні весни налагодити свої справи.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на лютий 2023 року.

Ось такі карти випали у розкладі на цей місяць:

Овен — перевернута Десятка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у лютому можливі проблеми на роботі, фінансові втрати, затримки у виплаті зарплати.

Телець – перевернута Десятка мечів

У лютому у Вас можуть бути труднощі і може здаватися, що все втрачено, проте незабаром ситуація обіцяє змінитись, — Ви все подолаєте.

Близнюки — Закохані

В останній місяць зими Ви можете отримати фінансову підтримку з боку, — від партнера, знайомого чи чоловіка.

Рак — Смерть

У лютому у Вас можуть статися глобальні зміни у фінансовому становищі, однак зміни можуть бути як позитивними, так і навпаки негативними. Старі методи заробітку можуть стати безперспективними, треба буде шукати нові.

Лев — Королева кубків

У питанні грошей Ви почуватиметеся спокійно та затишно, а до вирішення фінансових питань підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально, — такий підхід може бути надмірно наївним, тому не нехтуйте допомогою.

Діва — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви будете схильні до чвар, деспотизму та агресії в лютому, що не піде на користь діловій сфері. Намагайтеся бути м’якшими.

Терези — Десятка жезлів

Карта вказує, що в останній місяць зими Ви будете стурбовані фінансами та житловим питанням. Можливо буде непросто, але рішення вже близько.

Скорпіон — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що гроші будуть йти від Вас у лютому, у професійній діяльності не везтиме. Порада на найближчий час, — більше спіть, перегляньте погляди на життя, вибачтеся перед тим, кого образили, і тоді можливо вийде взяти себе в руки.

Стрілець — Шістка кубків

У цьому положенні карта обіцяє благополуччя та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.

Козоріг — Світ

Наприкінці зими Ви можете успішно вирішити всі фінансові питання, досягти достатку та процвітання, знайти домівку. У деяких випадках карта також пророкує переїзд та/або одержання спадщини.

Водолій — перевернута Зірка

На жаль, у цьому положенні картка попереджає про крах планів і надій, — у кращому разі вони просто відкладаються.

Риби — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки це вийде зробити, покаже час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в лютому 2023 року за картами Таро.

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