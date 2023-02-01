Грошовий гороскоп Таро на лютий: справи Стрільців підуть у гору, а на Раків чекають глобальні зміни

Останній місяць зими дасть деяким можливість налагодити фінансове становище

Українці переживають одну з найважчих зим в історії, що не могло не позначитися на фінансах, — проте деякі все ж зможуть напередодні весни налагодити свої справи.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на лютий 2023 року.

Ось такі карти випали у розкладі на цей місяць:

Овен — перевернута Десятка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у лютому можливі проблеми на роботі, фінансові втрати, затримки у виплаті зарплати.

Телець – перевернута Десятка мечів

У лютому у Вас можуть бути труднощі і може здаватися, що все втрачено, проте незабаром ситуація обіцяє змінитись, — Ви все подолаєте.

Близнюки — Закохані

В останній місяць зими Ви можете отримати фінансову підтримку з боку, — від партнера, знайомого чи чоловіка.

Рак — Смерть

У лютому у Вас можуть статися глобальні зміни у фінансовому становищі, однак зміни можуть бути як позитивними, так і навпаки негативними. Старі методи заробітку можуть стати безперспективними, треба буде шукати нові.

Лев — Королева кубків

У питанні грошей Ви почуватиметеся спокійно та затишно, а до вирішення фінансових питань підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально, — такий підхід може бути надмірно наївним, тому не нехтуйте допомогою.

Діва — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви будете схильні до чвар, деспотизму та агресії в лютому, що не піде на користь діловій сфері. Намагайтеся бути м’якшими.

Терези — Десятка жезлів

Карта вказує, що в останній місяць зими Ви будете стурбовані фінансами та житловим питанням. Можливо буде непросто, але рішення вже близько.

Скорпіон — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що гроші будуть йти від Вас у лютому, у професійній діяльності не везтиме. Порада на найближчий час, — більше спіть, перегляньте погляди на життя, вибачтеся перед тим, кого образили, і тоді можливо вийде взяти себе в руки.

Стрілець — Шістка кубків

У цьому положенні карта обіцяє благополуччя та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.

Козоріг — Світ

Наприкінці зими Ви можете успішно вирішити всі фінансові питання, досягти достатку та процвітання, знайти домівку. У деяких випадках карта також пророкує переїзд та/або одержання спадщини.

Водолій — перевернута Зірка

На жаль, у цьому положенні картка попереджає про крах планів і надій, — у кращому разі вони просто відкладаються.

Риби — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки це вийде зробити, покаже час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в лютому 2023 року за картами Таро.