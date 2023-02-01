Помічник від плісняви на вікнах знаходиться на вашій кухні: всього кілька крапель, і ви забудете про цю проблему
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Ефективний і недорогий спосіб, який допоможе позбавитися плісняви навколо ваших вікон
Якщо ви пропустили момент, коли конденсат на вікнах перетворився на плісняву, з якою також не так просто впоратися, не переживайте, адже кожна проблема вирішувана. Щобільше, вирішення цього завдання завжди є на вашій кухні, а навіть якщо і ні, то вартує воно не "всі гроші світу".
Якщо ви помітили на стінах, стелі або навколо вікон плями вологи та плісняви, швидше діставайте оцет і розпочинайте прибирання, пише портал santeplus. Цей розчин знищує ці грибки, також дезінфікує поверхні.
Як позбутися плісняви на вікнах за допомогою оцту
Все, що потрібно зробити, це змочити губку або серветку з мікрофібри в оцті, а потім енергійно потерти проблемні ділянки. Для стійких плям змішайте воду та білий оцет у пульверизаторі, побризкайте та залиште на 6 годин. Потім протріть ганчіркою та готово! Також не забудьте добре провітрити будинок після процедури.
Зазначимо, що дуже важливо вжити необхідних запобіжних заходів, оскільки цвіль може викликати алергію або проблеми з диханням.
Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести плісняву з герметика у ванній кімнаті. В цьому випадку вам потрібний один популярний апарат, який легко придбати у будь-якій аптеці.