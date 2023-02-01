Взимку теж буває зневоднення: 5 напоїв, щоб уникнути цього

Взимку не хочеться пити багато води

Однією з найпопулярніших і дієвих порад у холоди є рекомендація випити теплий напій, щоб зігрітися. Але крім іншого, у холоди небезпечне ще й зневоднення, особливо якщо людина багато потіє через активність.

Портал Outside розповідає, які гарячі напої можна пити, щоб максимально поповнити запаси рідини в організмі. Є серед них і прості варіанти, а є складніші коктейлі.

Гаряча комбуча

У чайному грибі містяться природні електроліти. Його можна нагріти зі спеціями у каструлі. Додають імбир, корицю, лимон. До кипіння не доводити та процідити перед питтям.

Тепле молоко

Дослідження підтверджують — знежирене молоко добре підтримує водний баланс і порівняно з водою, але з додатковими бонусами.

Кістковий бульйон

Здавна бульйон з кісток та м’яса пили при застуді – він допомагав зволожити організм та заповнити втрату рідини та мікроелементів. Актуальний він і зараз.

Чаї на травах

Чай це відмінний спосіб зігрітися та відчути затишок та тепло. Щоб не бути зневодненим, потрібно звернути увагу на трави без сечогінного ефекту та не пити чорний чай. Як варіант використовують троянду чи ромашку.

Гаряча вода з лимоном

Якщо просто пити теплу воду тяжко, лимон допомагає. Це дасть не лише зволоження, а й невелику дозу вітаміну С.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Фінляндії віддають перевагу чаям з ягід, в основному місцевого походження. Для зігріву також використовують шоколад.