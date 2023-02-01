Рибальський лайфхак: як зробити грілку, яка працює автономно

Без такої саморобної грілки не обійтися цієї зими

Один із альтернативних способів обігріву взимку — грілка, яку можна зробити своїми руками. Більшість саморобних варіантів, чи то пляшка з водою або суха грілка, вимагають нагрівати їх, наприклад, в мікрохвильовій печі. Але якщо такої можливості немає, підійде хімічна грілка, адже вона працює автономно.

Зробити хімічну грілку досить легко. Головне знайти необхідні для пристрою матеріали. Такі грілки дуже популярні у рибалок, які люблять зимову риболовлю. Лайфхак із виготовлення хімічної грілки публікує видання "Хочу".

Як зробити хімічну грілку своїми руками

Вам знадобляться:

2 ч. л. кухонної солі

3 ч. л. мідного купоросу

суха деревна тирса

шматочок харчової фольги

пластикова пляшка об’ємом 0,5 л

Що слід робити:

Сіль та мідний купорос подрібнити у ступці. Разом із тирсою засипте у пластикову пляшку (або скляну ємність). Помістити в пляшку шматочки фольги (ще підійде алюмінієвий дріт або рештки кришки від консервів). Закрутити кришку пляшки і добре струсити. Щоб грілка запрацювала, додайте до пляшки 50 мл води.

Секрет такого пристрою у тому, що у грілці протікає хімічна реакція, що супроводжується виділенням тепла. У закритій тарі тепло може утримуватись кілька годин.

Приклад саморобної хімічної грілки. Фото: Скріншот Youtube

Раніше "Телеграф" розповідав, як зігрітися в холодну пору року, якщо в будинку вимкнули опалення. На допомогу прийде лайфхак із саморобним обігрівачем.