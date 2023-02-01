Рибальський лайфхак: як зробити грілку, яка працює автономно
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Без такої саморобної грілки не обійтися цієї зими
Один із альтернативних способів обігріву взимку — грілка, яку можна зробити своїми руками. Більшість саморобних варіантів, чи то пляшка з водою або суха грілка, вимагають нагрівати їх, наприклад, в мікрохвильовій печі. Але якщо такої можливості немає, підійде хімічна грілка, адже вона працює автономно.
Зробити хімічну грілку досить легко. Головне знайти необхідні для пристрою матеріали. Такі грілки дуже популярні у рибалок, які люблять зимову риболовлю. Лайфхак із виготовлення хімічної грілки публікує видання "Хочу".
Як зробити хімічну грілку своїми руками
Вам знадобляться:
- 2 ч. л. кухонної солі
- 3 ч. л. мідного купоросу
- суха деревна тирса
- шматочок харчової фольги
- пластикова пляшка об’ємом 0,5 л
Що слід робити:
- Сіль та мідний купорос подрібнити у ступці. Разом із тирсою засипте у пластикову пляшку (або скляну ємність).
- Помістити в пляшку шматочки фольги (ще підійде алюмінієвий дріт або рештки кришки від консервів). Закрутити кришку пляшки і добре струсити.
- Щоб грілка запрацювала, додайте до пляшки 50 мл води.
Секрет такого пристрою у тому, що у грілці протікає хімічна реакція, що супроводжується виділенням тепла. У закритій тарі тепло може утримуватись кілька годин.
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