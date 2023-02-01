"Ліниві" голубці за 40 хвилин: рецепт ідеальної вечері зі знайомих продуктів (відео)

З тих самих інгредієнтів замість звичайних голубців можна приготувати дещо особливе

Смачні та соковиті домашні голубці — це невмируща класика. Їх готували наші бабусі та мами, тепер готуємо і ми. Але що, якщо ми скажемо, що можна не "запарюватися" з підготовкою листя капусти і не крутити маленькі голубчики, намагаючись зробити так, щоб начинка не "втікала" з усіх боків?..

Неймовірно простим рецептом "лінивих" голубців поділилася тіктокерка steogantseva.yulia. Дівчина любить готувати смачні страви з простих продуктів і вигадала геніальний спосіб приготування голубців по-новому. У коментарях його, до речі, оцінили.

Інгредієнти:

капуста — 400 г

морква — 1 шт. (середня)

цибуля — 1 шт. (середня)

рис — 1-1,5 склянки

фарш — 0,5 кг

сіль, спеції, часник — до смаку

Для соусу:

сметана — 3 ст.л.

томатна паста — 70 г

вода — 1,5 склянки

сіль, перець, лавровий лист

Приготування:

Капусту треба дрібно нашинкувати — найпростіше це зробити за допомогою спеціальної овочечистки. Її тушкують до напівготовності з дрібно нарізаною цибулиною та натертою морквою. Окремо відварюється рис — до напівготовності. Тоді все поєднується і заправляється соусом, а тоді відправляється у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хв.

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