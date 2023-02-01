"Ліниві" голубці за 40 хвилин: рецепт ідеальної вечері зі знайомих продуктів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З тих самих інгредієнтів замість звичайних голубців можна приготувати дещо особливе
Смачні та соковиті домашні голубці — це невмируща класика. Їх готували наші бабусі та мами, тепер готуємо і ми. Але що, якщо ми скажемо, що можна не "запарюватися" з підготовкою листя капусти і не крутити маленькі голубчики, намагаючись зробити так, щоб начинка не "втікала" з усіх боків?..
Неймовірно простим рецептом "лінивих" голубців поділилася тіктокерка steogantseva.yulia. Дівчина любить готувати смачні страви з простих продуктів і вигадала геніальний спосіб приготування голубців по-новому. У коментарях його, до речі, оцінили.
Інгредієнти:
- капуста — 400 г
- морква — 1 шт. (середня)
- цибуля — 1 шт. (середня)
- рис — 1-1,5 склянки
- фарш — 0,5 кг
- сіль, спеції, часник — до смаку
Для соусу:
- сметана — 3 ст.л.
- томатна паста — 70 г
- вода — 1,5 склянки
- сіль, перець, лавровий лист
Приготування:
- Капусту треба дрібно нашинкувати — найпростіше це зробити за допомогою спеціальної овочечистки. Її тушкують до напівготовності з дрібно нарізаною цибулиною та натертою морквою.
- Окремо відварюється рис — до напівготовності.
- Тоді все поєднується і заправляється соусом, а тоді відправляється у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хв.
Раніше ми розповідали, як приготувати "американські" макарони з сиром за 10 хвилин. Ця страва підійде для тих, кому набридли звичайні макарони. А ще ми ділилися рецептом неймовірного соусу для заправки макаронів, від якого не товстіють.