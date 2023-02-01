У лютому очікується багато спалахів на Сонці: чи варто переживати метеозалежним

В останній місяць зими сильних магнітних бур не передбачається

Лютий 2023 року буде дуже активним у плані сонячних штормів, що потенційно може призвести до виникнення магнітних бур на Землі, проте метеозалежним людям можна зітхнути з полегшенням, оскільки жодна з них помітною силою похвалитися не зможе.

Про це йдеться у прогнозі Meteoagent, який отримує інформацію від супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

За його даними, найпомітніші обурення на Сонці відбудуться в періоди:

1 лютого;

7-10 лютого;

19–21 лютого.

Слід зазначити, що сила цих збурень вимірюється діапазоном K-індексу за шкалою від 0 до 9. Під визначення магнітної бурі потрапляє усе, що вище 5 балів.

Оскільки у всі вищезгадані дати сила цих коливань не перевищуватиме 4 балів, то помітного впливу на Землю вони не здійснять.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком взаємодії сонячного вітру із геомагнітним полем Землі. За даними геологічної служби США, вони здатні впливати на роботу систем зв’язку, GPS, космічних супутників, а також можуть викликати збій у роботі енергомереж. Що ж до впливу на людину, то відомство попереджає про небезпеку для пілотів і космонавтів, які в ці періоди можуть отримати вищу за звичайну дозу радіації.

Втім, є деякі дослідження, які свідчать, що вони можуть впливати на деяких метеозалежних людей, проте частина з них можуть починати реагувати не на саму бурю, а на спалах на Сонці, який зазвичай відбувається за день-другий до її початку. Тобто терміни реакції, її прояв та інше сильно залежить від конкретної людини та навіть від конкретної бурі.

Нагадаємо, у лютому погода здивує українців тим, що середньомісячна температура на 1,5-2 градуси перевищить норму