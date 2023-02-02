День бабака: що це за свято, його історія та головні традиції

Цього дня проводиться безліч фестивалів та ярмарків

Щороку, 2 лютого, відзначається дуже милий і трохи незвичайний свято – День бабака. Найбільшою популярністю це свято користується у США та Канаді, однак і в Україні не залишаються осторонь. Що це за свято, і чому воно таке популярне у всьому світі — читайте далі.

Вважається, що бабаки — чудові метеорологи і вони можуть передбачити, наскільки швидко настане весна. Тому 2 лютого заведено стежити за поведінкою бабака, що вилазить зі своєї нори.

День бабака: історія

Свято бере своє коріння ще з часів Римської імперії, проте тоді головним метеорологом був їжак. Поступово "популярність" свята перебралася на всю Європу, але зі змінами. Для передбачення використовували іншу тварину – борсука.

Однак попри це країною-засновником Дня бабака є США. А все тому, що вперше відзначати цей день розпочали 1886 року в штаті Пенсільванія. Вважається, що після відкриття Америки переселенці з Європи перевезли з собою і це свято. А оскільки ні їжака, ні борсука вони не знайшли, роль метеоролога дісталася бабаку. З цього ж року День Сурка в Америці офіційне свято.

Також варто зазначити, що дату 2 лютого також обрано невипадково. Все тому, що за григоріанським календарем у цей день відзначалося Стрітення Господнє, а згідно з прикметами — у цей день можна було зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.

Найвідоміший бабак у світі — Філ

День бабака: традиції

2 лютого вранці, рівно о 7:25, виймають звіра з його нірки та спостерігають за його поведінкою. Вважається, що поведінка звірка розповість, коли варто чекати на весну. Є дві основні прикмети:

якщо тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить із нори — весна буде ранньою;

якщо ж звірятко бачить свою тінь, лякається і тікає назад у свою нірку — це означає, що весна настане пізніше.

Варто зазначити, що не кожен бабак — метеоролог. У США та Канаді є сім відомих бабаків: Панксатонський Філ, Віартонський Віллі, Статен-айлендський Чак, Шубенакадський Сем, Бальзацький Біллі, Сурок Джиммі та Генерал Борегард Лі.

Однак перший з них, Філ з Панксатоні — найвідоміший і найпопулярніший. Про нього навіть знято цілий фільм — "День бабака", в якому головну роль виконав Білл Мюррей.

Україна також не залишилася осторонь цього свята, і в українців також є два бабака-метеоролога: харківський Тимко та львівський Ведмедик. На щастя, гризун із Харкова не постраждав внаслідок російського вторгнення, і зможе далі виконувати свої "професійні обов’язки".

Відомий український сурок-метеоролог Тимко з Харкова

Сурок Мишка зі Львівщини

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.