Що поставити на підвіконня, щоб не було конденсату на вікнах: незвичайний трюк

Цей трюк також можна використовувати для запобігання запотівання скла автомобіля

Конденсат – це досить поширена проблема у будинках, яка з’являється, коли починає холодати та падає температура. Однак уникнути утворення певного туману на вікнах можна використовуючи підручні засоби. Наприклад багато домогосподарок залишають на підвіконні сіль, щоб вона запобігала конденсату, але є й інший спосіб.

Щоб подолати цю проблему, можна використовувати наповнювач для котячого туалету, пише портал santeplus. Цей незвичайний прийом дуже ефективний для запобігання запотіванню вікон, адже цей засіб чудово допомагає вбирати вологу.

Як позбудеться конденсату на вікнах

Для цього трюку вам знадобиться наповнювач для котячого лотка та пара шкарпеток. Переконайтеся, що в шкарпетках немає дірок, і наповніть наповнювачем до п’яти. Зав’яжіть їх вузлом і покладіть на підвіконня. Підстилка легко вбере весь конденсат.

Інший трюк полягає в тому, щоб наповнити наповнювачем тільки одну шкарпетку, зав’язати її, а потім покласти в другу шкарпетку, щоб вона була більш стійкою.

Бажано для цього трюку використовувати наповнювач для котячих туалетів із кремнезему, тому що ця речовина більш ефективно вбирає вологу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат можна і за допомогою іншого лайфхаку. Знадобиться лише один продукт, який, напевно, є на вашій кухні. Трюк дуже простий, але дієвий.