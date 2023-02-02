Тренди весни 2023: топові стилістичні прийоми, які зроблять ваш образ актуальним (фото)

Український стиліст видав секрети формування трендових образів самостійно — це під силу кожній

Відомий український стиліст Матвій Калугін, який раніше розповідав про топ-7 найтрендовіших пуховиків зими-2023, поділився добіркою стилістичних прийомів, які допоможуть сформувати трендові образи на цю весну. Каже, створити ідеальні аутфіти можна і не купуючи нові колекції. Головне — знати, які конкретні речі зараз популярні.

Своїми ідеями стиліст поділився в instagram. Там він показує відразу 8 стилістичних прийомів, які можуть стати в пригоді кожній дівчині, оскільки його підхід до трендів — нешаблонний, як зауважує сам Калугін. "Я НЕ дивлюсь на тренди шаблонно! А все тому що… нескінченні добірки з трендовими речами не сформують у вас необхідної надивленості! Безумовно, знати, які конкретні речі нині популярні — важливо. Проте лише це не дасть вам уявлення про те, як їх актуально стилізувати та пристосувати під власний гардероб", — пише стиліст.

Тож він рекомендує не тільки дивитися на тренди, а ще й звертати увагу на стилістичні прийоми, які застосовують у своїх образах блогери та стилісти модних брендів. Тут, каже, набагато більше простору для творчості та експериментів, а ще — для створення крутих образів зовсім не обов’язково купувати речі з нових колекцій.

Топ-8 стилістичних прийомів на весну 2023

Тотал денім

Тотал денім. Мегапопулярний прийом на весну із застосуванням монофактури. Найпростіший шлях - беремо джинси та джинсівку, і вже умовно отримуємо тотал денім. Хоча, можна додати ще джинсову сорочку або кепку.

Тотал шкіра

Тотал шкіра. Але наразі найтрендовішим буде поєднання різних фактур шкіри в одному образі: гладкої матової, вінтажної текстурованої, вінілової, кроко тощо.

Низькі кросівки під пальто оверсайз

Низькі кросівки під пальто оверсайз. Ідеальне поєднання для весни. Разом вони утворюють розслаблений та невимушений ансамбль.

Багатошаровий верхній одяг

Багатошаровий верхній одяг. Важливо, аби верхній шар був більш щільним та дуже вільним. Це може бути пальто оверсайз на джинсівку, бомбер на піджак чи пухкий жилет на тренч.

Светр, жилет та шарф

Светр, жилет та шарф. Подібні стилізації нині популярні серед європейських блогерів. Не надто практично, але доволі нетривіально- раз для експерименту можна й спробувати!

Жилет під довгу спідницю

Жилет під довгу спідницю. Цей прийом, по-перше, комбінує в собі різні стилі, а по-друге, подовжує силует та вносить елемент багатошаровості.

Довжина міні під довге пальто

Довжина міні під довге пальто. Тут усе просто: можна вдягти міні-сукню або спідницю під тренч або пальто.

Штани карго з підборами

Штани карго з підборами. Якщо раніше карго асоціювалися суто з масивними кросівками чи черевиками, то зараз провідні трендсетери зухвало поєднують їх з більш витонченим взуттям.

"Погляньте уважно на те, що ви вже маєте в гардеробі. І зрозумієте, що можете адаптувати під себе принаймні 1-2 цих прийоми! А найкрутіше — приходити з часом до своїх "фірмових", особливих поєднань", — наголошує стиліст.

Раніше ми розповідали про 5 трендів цього року, які повернулися з минулого. Речі, які раніше вважалися антитрендами, тепер знову на піку. Йдеться, наприклад, про леопардовий принт, який став супертрендом весни-літа 2023 року. А ще у списку — металік, візерунок polka dot та інші.