Як приготувати кольорові млинці без хімічних добавок: три кращі натуральні барвники

Красиві кольорові млинці можна приготувати, використовуючи натуральні складники

Млинці — обов’язковий атрибут Масляної, яку ми будемо відзначати уже незабаром. Однак українці полюбляють готувати їх круглий рік. Причина досить проста — тонкі повітряні млинці можна зробити як солоними, так і солодкими, а можна, якщо дуже хочеться, взагалі не надавати їм ніякого смакового відтінку.

Щоб здивувати гостей та своїх рідних, можете спробувати приготувати кольорові млинці, які точно стануть окрасою вашого столу. А щоб зайвий раз не труїтися хімічними барвниками, зробіть їх самостійно — з доступних продуктів. Що саме можна використовувати як натуральні барвники для млинців, розповідає prostoway.

Зелені млинці

Надати тісту такого кольору допоможе звичайний шпинат. Однак треба використовувати не тільки сік, а й м’якуш. Листя обливають окропом і перебивають блендером. А щоб у тісто не потрапили волокна зелені, які трохи жорсткі і можуть зіпсувати враження від страви, пропустіть масу через сито.

Рожеві млинці

Щоб добитися рожевого кольору, використовуйте сік буряка або бурякове пюре. Є два способи приготування таких млинців:

Можна відварити цілі буряки, очистити їх і подрібнити блендером чи натерти на дуже дрібній терці й додати у тісто. В такому випадку забарвлення буде ніжно-ніжно рожевим. Можна вичавити сік з одного середнього буряка прямо у тісто. Колір таких млинців буде яскравішим, ніж у випадку з буряковим пюре.

Жовті млинці

Для насичено жовтого додайте у тісто на млинці куркуму. На кожні 0,5 л тіста вам знадобиться 1 ч.л. куркуми без гірки. Додавати її слід разом із просіяним борошном.

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