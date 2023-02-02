Чим утеплити вікна, щоб у будинку стало тепліше: недорогий та ефективний спосіб (відео)

Щоб із вікон не тягнуло, варто забезпечити склу додатковий захисний шар

У холодну пору року в будинку може бути холодно, навіть якщо котел працює на повну потужність. Якщо вікна пропускають протяги, температура в приміщенні миттєво падає. Однак є можливість утеплити вікно без зайвого клопоту.

Один із доступних матеріалів для захисту вікон узимку – теплоізоляційна плівка. В інтернеті її можна знайти за ціною від 100 грн. Лайфхак із утеплення теплоізоляційних вікон докладно описаний в ролику Ютуб-каналу Global Synergy.

Отже, для початку запасіться необхідними матеріалами:

Очищувальний спрей

Термофен

Двосторонній скотч

Теплоізоляційна плівка

Ганчірка

Ножиці

Приступаємо до утеплення вікон. Для цього виконайте такі маніпуляції:

Помийте скло та раму. Наклейте скотч на раму, зніміть захисний шар. Відміряйте плівку, необхідну для покриття вікна, і додайте з кожного боку по 5 см. Відріжте шматок матеріалу. Нанесіть плівку на вікно. За допомогою фена нагрійте плівку, поки вона не натягнеться (але не варто підносити пристрій занадто близько). Обріжте зайві краї плівки. У випадку, якщо в якихось місцях покриття пошкодилося, залатайте дірку за допомогою скотчу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також вікна взимку утеплюють пухирчастою плівкою, яка коштує дуже недорого. Ще ви можете придбати ущільнювальну стрічку на вікна, щоб забезпечити захист від протягів.