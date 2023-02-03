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Гороскоп Таро на лютий 2023 для всіх знаків: Козорогам пощастить з грошима, а Терезів можуть зрадити

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на лютий 2023 року.
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на лютий 2023 року.

Варто бути обережними наприкінці зими

Зима 2022-2023 років стала однією з найважчих в історії України, і лютий не стане винятком, — більшості знаків Зодіаку він принесе випробування.

На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на лютий 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

Цього разу випали такі карти

Овен — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

У лютому у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Близнюки — перевернута Імператриця

У найближчі тижні у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

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Рак — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день все складеться на професійному фронті.

Лев — Четвірка кубків

Ця карта вказує, що в кінці зими Ви будете відсторонені від світу і дещо апатичні, — перенапруга обрушила на Ваші плечі зневіру та небажання щось робити. Побережіть себе і займіться переосмисленням цінностей, це піде на користь Вашому здоров’ю. І не замикайтеся від людей, вони можуть допомогти.

Діва — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Найближчим часом Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Терези — Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте занадто довірливі і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

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Скорпіон — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Стрілець — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Козоріг — Король пентаклів

Найближчого тижня Вам дуже щаститиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Водолій — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Риби — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що у лютому можливості буде втрачено, а плани не реалізуються. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.

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