Гороскоп Таро на лютий 2023 для всіх знаків: Козорогам пощастить з грошима, а Терезів можуть зрадити
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Варто бути обережними наприкінці зими
Зима 2022-2023 років стала однією з найважчих в історії України, і лютий не стане винятком, — більшості знаків Зодіаку він принесе випробування.
На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на лютий 2023 року для всіх знаків Зодіаку.
Овен — порожня карта
У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.
Телець — перевернута Шістка пентаклів
У лютому у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.
Близнюки — перевернута Імператриця
У найближчі тижні у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.
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Рак — Королева жезлів
Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий день все складеться на професійному фронті.
Лев — Четвірка кубків
Ця карта вказує, що в кінці зими Ви будете відсторонені від світу і дещо апатичні, — перенапруга обрушила на Ваші плечі зневіру та небажання щось робити. Побережіть себе і займіться переосмисленням цінностей, це піде на користь Вашому здоров’ю. І не замикайтеся від людей, вони можуть допомогти.
Діва — Туз мечів
Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Найближчим часом Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.
Терези — Сімка мечів
Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте занадто довірливі і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.
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Скорпіон — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Стрілець — перевернуте Сонце
На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.
Козоріг — Король пентаклів
Найближчого тижня Вам дуже щаститиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.
Водолій — перевернута Дев’ятка пентаклів
У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.
Риби — перевернутий Туз жезлів
У цьому положенні карта каже, що у лютому можливості буде втрачено, а плани не реалізуються. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року.