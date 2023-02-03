Міні-чизкейк, який готується без випічки за 10 хвилин: рецепт ідеального десерту

Приготувати таку смакоту за цим простим рецептом зможе навіть дитина

Якщо ви хочете приготувати щось смачненьке, але не при цьому не маєте наміру пів дня стирчати біля плити, можете зупинити свій вибір на чизкейку. Це дуже смачний традиційний десерт європейської та американської кухні, який досить просто готується і завдяки своїй кремоподібній текстурі та пікантному смаку користується чималою популярністю в світі.

Готувати його можна по-різному. Ми є сьогодні пропонуємо вам рецепт без випічки — смачний десерт буде готовий буквально за 10 хв. Ідеальним рецептом, який допоможе приготувати дійсно неперевершений міні-чизкейк, ділиться телеграм-канал "Мамині рецепти".

Інгредієнти:

Пісочне печиво — 50 г

Вершкове масло — 15 г

Вершковий сир — 160 г

Сметана — 100 г

Цукор — 50 г

Яйце — 1 шт.

Будь-які фрукти для прикраси

Приготування:

Беремо масло і викладаємо його у формочку для десерту, яку можна буде поставити у мікрохвильовку. Тоді поміщаємо ємність у мікрохвильову піч буквально на 30-40 сек, аби масло розтануло. Дістаємо печиво з пачки і розкришуємо його до максимально дрібного стану — зробити це можна руками або спеціальним товкачиком. Масу добре утрамбовуємо на дну форми і ставимо у мікрохвильовку на 2 хв. Тим часом змішуємо решту компонентів: цукор, сметану, вершковий сир та яйце, добре все збиваємо міксером або звичайним вінчиком і заливаємо в формочку до печива з маслом. Знову ставимо форму у мікрохвильову піч — на 4 хв. Зверху десерт прикрашається будь-якими фруктами на ваш смак.

Раніше ми розповідали, як приготувати дивовижну сирну запіканку без цукру та борошна. Цей простий рецепт вам точно сподобається!