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Ефективний спосіб запобігає будь-яким протягам у будинку: чим потрібно утеплити вікна (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вікна не повинні бути провідником холоду до будинку
Вікна не повинні бути провідником холоду до будинку. Фото shutterstock.com

Забезпечити вікнам додатковий захист можна своїми руками

Взимку у будинку може бути досить холодно, якщо вікна пропускають протяги. Щоб із них не дуло, не зайвий крок – утеплення. Ви можете не тільки покрити скло захисною плівкою, а й додати ще один ефективний матеріал – ущільнювальну стрічку.

За допомогою ущільнювача вам вдасться закрити всі шляхи проходу протягів. До того ж, ця річ не потягне величезної суми з бюджету (в інтернеті ціни на ущільнювальні стрічки стартують від 50 грн). Як правильно утеплювати вікно зі стрічкою ущільнювача, розповідає ролик Ютуб-каналу Global Synergy.

Вам знадобляться:

  • Термофен
  • Шпатель
  • Пазорез
  • Ролик для стрічки
  • Ущільнювач
  • Шпаклівка
  • Фарба
  • Шліфувальна машинка
  • Герметик
  • Щітка

Лайфхак із утеплення вікон за допомогою ущільнювальної стрічки:

  1. Зробіть кілька маркерів – невеликих пластикових кульок. Наліпіть їх на раму та закрийте вікно. Відкрийте вікно та виміряйте товщину сплющеного маркера. Ваша стрічка має бути на 25-30% товща, ніж виміряна величина.
  2. Зніміть вікно. Якщо є можливість, зніміть шибку.
  3. Заберіть стару фарбу.
  4. Заповніть щілини шпаклівкою.
  5. Відшліфуйте поверхню рами.
  6. Проріжте пази у рамі.
  7. Вставте ущільнювач.
  8. Пофарбуйте раму.
  9. Вставляючи скло, використовуйте герметик для ущільнення вікна.
  10. Вставте вікно на місце.

Також "Телеграф" писав, що для утеплення вікон у зимовий час підійде бюджетний матеріал — пухирчаста плівка. А ще ми розповідали, які лайфхаки допоможуть визначити, з якої частини вікна дме.

Теги:
#Вікна #Вікно #Лайфхак #утеплення