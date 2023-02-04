Ефективний спосіб запобігає будь-яким протягам у будинку: чим потрібно утеплити вікна (відео)

Забезпечити вікнам додатковий захист можна своїми руками

Взимку у будинку може бути досить холодно, якщо вікна пропускають протяги. Щоб із них не дуло, не зайвий крок – утеплення. Ви можете не тільки покрити скло захисною плівкою, а й додати ще один ефективний матеріал – ущільнювальну стрічку.

За допомогою ущільнювача вам вдасться закрити всі шляхи проходу протягів. До того ж, ця річ не потягне величезної суми з бюджету (в інтернеті ціни на ущільнювальні стрічки стартують від 50 грн). Як правильно утеплювати вікно зі стрічкою ущільнювача, розповідає ролик Ютуб-каналу Global Synergy.

Вам знадобляться:

Термофен

Шпатель

Пазорез

Ролик для стрічки

Ущільнювач

Шпаклівка

Фарба

Шліфувальна машинка

Герметик

Щітка

Лайфхак із утеплення вікон за допомогою ущільнювальної стрічки:

Зробіть кілька маркерів – невеликих пластикових кульок. Наліпіть їх на раму та закрийте вікно. Відкрийте вікно та виміряйте товщину сплющеного маркера. Ваша стрічка має бути на 25-30% товща, ніж виміряна величина. Зніміть вікно. Якщо є можливість, зніміть шибку. Заберіть стару фарбу. Заповніть щілини шпаклівкою. Відшліфуйте поверхню рами. Проріжте пази у рамі. Вставте ущільнювач. Пофарбуйте раму. Вставляючи скло, використовуйте герметик для ущільнення вікна. Вставте вікно на місце.

Також "Телеграф" писав, що для утеплення вікон у зимовий час підійде бюджетний матеріал — пухирчаста плівка. А ще ми розповідали, які лайфхаки допоможуть визначити, з якої частини вікна дме.