Ефективний спосіб запобігає будь-яким протягам у будинку: чим потрібно утеплити вікна (відео)
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Забезпечити вікнам додатковий захист можна своїми руками
Взимку у будинку може бути досить холодно, якщо вікна пропускають протяги. Щоб із них не дуло, не зайвий крок – утеплення. Ви можете не тільки покрити скло захисною плівкою, а й додати ще один ефективний матеріал – ущільнювальну стрічку.
За допомогою ущільнювача вам вдасться закрити всі шляхи проходу протягів. До того ж, ця річ не потягне величезної суми з бюджету (в інтернеті ціни на ущільнювальні стрічки стартують від 50 грн). Як правильно утеплювати вікно зі стрічкою ущільнювача, розповідає ролик Ютуб-каналу Global Synergy.
Вам знадобляться:
- Термофен
- Шпатель
- Пазорез
- Ролик для стрічки
- Ущільнювач
- Шпаклівка
- Фарба
- Шліфувальна машинка
- Герметик
- Щітка
Лайфхак із утеплення вікон за допомогою ущільнювальної стрічки:
- Зробіть кілька маркерів – невеликих пластикових кульок. Наліпіть їх на раму та закрийте вікно. Відкрийте вікно та виміряйте товщину сплющеного маркера. Ваша стрічка має бути на 25-30% товща, ніж виміряна величина.
- Зніміть вікно. Якщо є можливість, зніміть шибку.
- Заберіть стару фарбу.
- Заповніть щілини шпаклівкою.
- Відшліфуйте поверхню рами.
- Проріжте пази у рамі.
- Вставте ущільнювач.
- Пофарбуйте раму.
- Вставляючи скло, використовуйте герметик для ущільнення вікна.
- Вставте вікно на місце.
Також "Телеграф" писав, що для утеплення вікон у зимовий час підійде бюджетний матеріал — пухирчаста плівка. А ще ми розповідали, які лайфхаки допоможуть визначити, з якої частини вікна дме.