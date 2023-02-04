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Пишний омлет з одного яйця: рецепт смачного бюджетного сніданку

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Дутий омлет - це дуже просто і дуже смачно Новина оновлена 04 лютого 2023, 11:20
Дутий омлет - це дуже просто і дуже смачно. Фото pinterest.com

Такою стравою можна легко нагодувати чотирьох

Яєчний омлет — вічна класика, яку полюбляють у всьому світі. Ця страва надзвичайно проста і може змінюватися завдяки додаванню до яєць різних інгредієнтів на ваш смак. Класичний омлет передбачає додавання молока, однак його можна приготувати і без молока та борошна — вийде нічим не гірше.

Вартий уваги і рецепт омлету з одного яйця. Цей бюджетний варіант дуже виручить, коли в холодильнику раптово скінчилися продукти, а поснідати чимось треба. Бюджетним рецептом "дутого омлету" ділиться segodnya.

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт.
  • молоко – 4 ст.л.
  • борошно – 2 ст. л.
  • сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйце потрібно збити із сіллю, додати молоко й гарно перемішати.
  2. Тоді вводимо у цю масу борошно. Добре перемішуємо все виделкою, щоб не залишилося грудочок. Якщо потрібно, можна додати трохи теплої води.
  3. Розігріваємо сковороду з олією і виливаємо суміш. Обсмажувати дутий омлет потрібно близько 2-3 хв з кожного боку.

Раніше ми розповідали, як спекти хліб на сковороді, а не в духовці. Це не займе багато часу, а різниці у смаку ви й не помітите.

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#Рецепт #Яйця #Омлет