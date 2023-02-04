Пишний омлет з одного яйця: рецепт смачного бюджетного сніданку

Такою стравою можна легко нагодувати чотирьох

Яєчний омлет — вічна класика, яку полюбляють у всьому світі. Ця страва надзвичайно проста і може змінюватися завдяки додаванню до яєць різних інгредієнтів на ваш смак. Класичний омлет передбачає додавання молока, однак його можна приготувати і без молока та борошна — вийде нічим не гірше.

Вартий уваги і рецепт омлету з одного яйця. Цей бюджетний варіант дуже виручить, коли в холодильнику раптово скінчилися продукти, а поснідати чимось треба. Бюджетним рецептом "дутого омлету" ділиться segodnya.

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.

молоко – 4 ст.л.

борошно – 2 ст. л.

сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

Яйце потрібно збити із сіллю, додати молоко й гарно перемішати. Тоді вводимо у цю масу борошно. Добре перемішуємо все виделкою, щоб не залишилося грудочок. Якщо потрібно, можна додати трохи теплої води. Розігріваємо сковороду з олією і виливаємо суміш. Обсмажувати дутий омлет потрібно близько 2-3 хв з кожного боку.

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