Якщо вдома є кіт, вирішити проблему із запотіванням вікон буде дуже просто: геніальний лайфхак

Дуже незвичайний підхід до проблеми, зате дієвий

Щойно за вікном береться мороз, у домі починають "плакати" вікна. Виникнення конденсату пов’язане з перепадами температури і може виявитися дуже шкідливим для здоров’я, адже спонукає розвиватися цвіль та грибок. Тому, якщо виникає така проблема, господині негайно шукають, як її позбутися — максимально швидко та ефективно.

Уникнути запотівання вікон допоможуть прості підручні засоби. Але якщо у вашому домі живе кіт, ви можете спробувати зовсім інший метод — він дуже простий і не вимагає особливих зусиль, передає Santeplus.

Щоб прибрати конденсат на вікнах, нам знадобиться наповнювач для котячого лотка, а також пару цілих шкарпеток. Засипте гранули аж до самих п’ят, а тоді обережно зав'яжіть вузол і покладіть шкарпетку на підвіконня. Наповнювач для котячого туалету чудово вбирає вологу, тому проблема, вважайте, вирішена.

До речі, для таких цілей експерти радять використовувати наповнювач для котячих туалетів із кремнезему. Ця речовина вбирає вологу найефективніше.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб окуляри не запотівали на морозі. Існує щонайменше три простих способи позбутися конденсату на лінзах і всі вони — надзвичайно дієві.