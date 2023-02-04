Картопля посмажиться за лічені хвилини: хитрий трюк від вправних господинь

Хрустка картопля буде готова вже за кілька хвилин — метод перевірений роками

Посмажити картоплю загалом дуже просто. Однак зазвичай на це іде багато часу. А що робити, якщо голод підкрався непомітно і вам хочеться поїсти ВЖЕ? Ми знаємо і поділимося крутим лайфхаком, який врятує вас від голоду і зекономить чимало часу. Раніше ми, до речі, розповідали, що додають до смаженої картоплі, щоб зробити її в рази смачнішою.

Якщо ви вважаєте, що добитися швидкого просмажування картоплі вдасться, просто збільшивши вогонь на максимум, то мусимо вас розчарувати — так ви просто спалите страву, а всередині бульба залишиться сирою. Тут треба діяти зовсім по-іншому. Існує один цікавий трюк, з яким час приготування картоплі можна скоротити вдвічі й при цьому отримати все ті ж апетитні скибочки з хрусткою скоринкою. Що це за хитрість, інформує Ukr.Media.

Зазвичай, на обсмажування картоплі традиційним способом ми витрачаємо від 15 хв. Проте, завдяки одній маленькій кулінарній хитрості, смаженою картопелькою можна буде поласувати вже за лічені хвилини.

Отже, перед тим як викласти картопляну нарізку на вже розігріту з олією сковорідку, картоплю слід замочити у дуже гарячій воді — приблизно на 3-5 хв. Після цього воду зливають, а картоплю відправляють на сковороду. Смажити картопляні слайси після такої підготовки треба, як і завжди.

Завдяки замочуванню овочів в окропі перед смаженням весь процес обсмажування займе всього кілька хвилин, тож не відходьте від сковорідки надовго. До речі, цей лайфхак дозволяє не тільки максимально швидко підсмажити картоплю, а й виводить із неї зайвий крохмаль, завдяки чому смажені скибочки будуть ще більш хрусткими.

Раніше ми розповідали, як буквально за секунду зробити картопляне пюре вдвічі смачнішим. Якщо додати один секретний інгредієнт, страва буде ідеальною!