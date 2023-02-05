Як використовувати паперові пакети соку з користю взимку: цей трюк стане в пригоді навіть дітям

Ні за що не здогадаєтеся самі!

Усім відома проблема холодних ніг узимку. Під час прогулянки на свіжому повітрі від замерзання кінцівок нерідко не рятує навіть взуття з хутром. Вирішити проблему можна, зробивши теплі устілки із підручних засобів, з чим можуть справитись навіть діти! Такі устілки не вимагають витрат, робляться з того, що ми зазвичай викидаємо.

Найтепліші устілки для чобіт, кросівок та іншого зимового взуття виходять з паперових пакетів з-під соку, пише cpykami. Розповідаємо, як зробити їх дуже просто.

Як зробити устілки для взуття з пакета від соку

Розрізаємо та відкриваємо порожній пакет соку. Ретельно промиваємо та висушуємо. Потім по нозі обводимо та вирізаємо. Спочатку виймаємо звичайні устілки із взуття, потім вставляємо саморобні, фольгованою стороною вгору. Повертаємо звичайні устілки на місце. У результаті у вас виходять чудові устілки за копійки, які зроблять ваше взуття значно теплішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні колготки можуть змусити блищати шкіряне взуття. Також ми писали, що робити, якщо взимку промокли ноги.