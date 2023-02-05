Чим обробити зимові черевики, щоб вони не промокали: трюки з підручними засобами

Є кілька способів зробити зимові чоботи або черевики водонепроникними

У зимову пору року доводиться замислюватися не тільки про те, як убезпечити взуття від ковзання в ожеледицю, а й шукати водонепроникні черевики, адже замість льоду вже наступного ранку можуть з’явитися калюжі. Щоб взуття було водонепроникним, слід обробити його особливими засобами.

Зробити зимові чоботи або черевики стійкими до вологи допоможуть прості, але дієві лайфхаки, пише "Апостроф". Методи передбачають використання домашніх засобів, які, ймовірно, легко знайдуться під рукою.

Спосіб з парафіном або воском

Ви можете розтопити свічку та використати отриманий парафін, щоб обробити взуття. Робити це слід так: нагрійте чоботи за допомогою фена, а потім рівномірно розподіліть матеріал. Парафін проникне навіть у найменші тріщини, закривши доступ до вологи. За таким же принципом працює розтоплений віск, але краще змішати його із лляною олією у пропорції 3:1, а потім втерти у взуття. Якщо вдома є бджолиний віск (20 г), додайте його до скипидару (10 г), подрібненої каніфолі (50 г), змішайте і покрийте сумішшю черевики. Зробити взуття водонепроникним допоможе розчин із наступних компонентів: 40 г рідкого риб’ячого жиру, 30 г скипидару та 10 г бджолиного воску. Розтопіть їх, додавши наприкінці 20 г гліцерину. Теплим розчином покрийте чоботи.

Спосіб з вазеліном

Мабуть, найпростіший спосіб додати захисний шар від води вашому взуттю, це використовувати звичайний вазелін. Важливо наносити його на всі виїмки та стики, тоді обробка точно допоможе.

Спосіб з олією

Касторову олію використовують для обробки взуття із грубої шкіри. Після нанесення засобу матеріал необхідно відполірувати. Щоб ефект був помітнішим, ви можете доповнити цей інгредієнт будь-яким жиром тваринного походження (бараняче сало або риб’ячий жир, наприклад).

Раніше "Телеграф" розповідав про рекомендації щодо пересування в ожеледицю, щоб мінімізувати ризик падіння. Зрозумілі поради здатні убезпечити вас навіть на дуже слизькому тротуарі.