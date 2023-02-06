Клей, пластир і навіть картопля: п’ять простих трюків, щоб взуття не ковзало

Якщо підготувати чоботи чи черевики, то в них буде безпечно на будь-якій крижаній доріжці

У зимову пору року часто трапляються ожеледиці. Переміщатися в чоботях або черевиках по замерзлих тротуарах іноді складно, деякі навіть ризикують впасти і травмуватися. Тому дуже важливо убезпечити взуття від ковзання.

Є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити так, щоб зимове взуття не ковзало. Методи включають використання різних підручних засобів, які не будуть коштувати занадто дорого. Невеликі нюанси з чоботями та черевиками зроблять їх придатними для носіння в ожеледицю.

Лайфхак із лейкопластирем

Вам знадобиться лейкопластир на тканинній основі, пише "Апостроф". Наклейте кілька смуг хрест-навхрест або розташуйте по одній смужці на носку та п’яті. Захист прослужить близько трьох днів

Лайфхакі із суперклеєм

Використовуйте клей "Момент", щоб зробити підошву-антилід на вашій зимовій парі взуття. Варіант перший убезпечить від ковзання на 3-4 тижні.

Знежирити підошву.

Нанести тонкий шар клею.

Поки він не засох, покрити підошву піском.

Варіант другий передбачає покриття поверхні підошви клеєм, після чого до неї клеяться шматки наждакового паперу (бажано покрити їх чорним маркером з естетичною метою). На пару тижнів вашому взуттю буде байдужа будь-яка ожеледь.

Лайфхак з картоплею

Дуже нестандартний, але теж дієвий спосіб запобігти ковзанню взуття. Просто натріть підошву половинкою картоплини, щойно розрізаної.

Лайфхак із візерунками

Рекомендується адаптувати гладку підошву, якщо потрібно вдягнути чоботи за слизької погоди. Для цього вам потрібно створити на поверхні візерунки. Зробити їх можна за допомогою цвяха, розпеченого шматка металу чи паяльника. В крайньому випадку візьміть терку і потріть підошву, щоб та не була такою гладкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про правила пересування в ожеледицю, які допоможуть вам не впасти. Нескладні рекомендації гарантують безпеку на слизькому тротуарі.