Навіщо зберігати парафінові та воскові свічки у морозилці: порада від досвідчених господинь

Щоб свічка "пропрацювала" довше, її важливе правильне зберігання.

Якщо раніше свічки були більшими за елемент декору, то зараз для українців — це практично річ першої потреби. Попри те, що ситуація зі світлом трохи покращала, про запас краще таки тримати кілька свічок у будинку. До речі, їх легко можна зробити своїми руками швидко і без особливих витрат.

Однак сьогодні ми хочемо поговорити про їхнє правильне зберігання, адже якщо вони будуть перебувати в невідповідних для них температурних умовах, то вони перестануть бути придатними до використання. Багато господинь ставлять парафінові та воскові свічки в морозилку, пише prostoway. Навіщо так робити — читайте далі.

Як правильно зберігати парафінові та воскові свічки

Виявляється, недовгий вплив низьких температур на свічку впливає досить позитивно. Саме це допоможе збільшити тривалість її горіння. Для цього досвідчені господині кладуть воскові або парафінові свічки в морозилку на 2-3 години.

Слід зазначити, що довше тримати не варто, інакше свічки стануть дуже крихкими. А недовга "заморозка" допоможе свічкам повільніше згоряти і довше тримати полум’я.

Раніше "Телеграф" пояснював, які ще хитрощі при створенні окопної свічки можна використовувати, щоб вона горіла якомога довше.

Дуже цікавим лайфхаком також є можливість зробити "святкову" свічку — з запашного мандарина.