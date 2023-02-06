Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Водоліїв чекають зміни, а Дів — світло в кінці тунелю

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Другий тиждень лютого багатьом принесе поганий настрій, дратівливість та дрібні неприємності, проте деякі навпаки зможуть змінити своє життя на краще.

У всякому разі, саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 6 по 12 лютого 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте на тижні поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Телець — перевернута Колісниця

Протягом найближчого тижня Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете здійснити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Близнюки — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Рак — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

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Лев — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — це піде на користь.

Діва — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Терези — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта попереджає про підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, прискіпування до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся найближчими днями не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Скорпіон — П’ятірка мечів

Протягом тижня у Вас можуть статися конфлікти, сварки, трапитися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

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Стрілець — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Козоріг — перевернутий Туз мечів

У цьому положенні карта попереджує, що Вас можуть застерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Водолій — Вежа

Настав переломний момент, і ось-ось у ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Риби — перевернута П’ятірка жезлів

Найближчим часом Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий момент, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які сюрпризи кожному знаку Зодіаку приготувала доля до кінця лютого 2023 року за картами Таро.