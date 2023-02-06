Землю накриє затяжна магнітна буря: що потрібно знати

З 7 по 10 лютого краще поберегти своє здоров’я, щоб не потрапити під негативний вплив геомагнітної бурі

Завтра, 7 лютого, накриє Землю магнітна буря. Її потужність хоч і буде середньою, але метеозалежні люди можуть відчути її негативний вплив.

На порталі Meteoagent сказано, що магнітна буря очікується у період з 7 по 10 лютого. Усі чотири дні її потужність буде однаковою, а отже, і вплив на людей буде тривалим.

Так, з вівторка до п’ятниці пройде магнітна буря потужністю 4 бали. Згідно з К-Індексом, буря такої потужності вважається середньою, а значить, її вплив на Землю буде незначним і мало відчутним. Але, незважаючи на це, метеозалежні люди можуть відчути негативний вплив коливань геомагнітного поля Землі.

Нагадаємо, що, за словами лікаря-невролога та рефлексотерапевта Віктора Мациші, у період магнітних бур може погіршитися самопочуття, з’явитися головний біль та сонливість. Також можуть загостритись хронічні захворювання. Лікар радить більше відпочивати в ці дні, відмовитися від жирної та шкідливої їжі, а також алкоголю та цигарок. Найкраще більше відпочивати, не перетруджуватися і більше гуляти на свіжому повітрі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лютому Землю накриють кілька магнітних бурь різної потужності. На здоров’ї людей вони також позначаться по-різному.