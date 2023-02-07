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Чим здивувати дівчину на День Святого Валентина: топ-10 крутих ідей для подарунка

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Добірка подарунків, достойних самої королеви
Добірка подарунків, достойних самої королеви. Фото freepik.com

Вибір правильного презенту може виявитися непростим завданням, особливо коли ви хочете знайти щось, що по-справжньому виражає ваші почуття

День святого Валентина — це особливий привід показати свою любов і вдячність найважливішій людині у вашому житті. Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для особливої дівчини, знайти правильний презент може виявитися непростим завданням.

Однак не переймайтеся — ми вам допоможемо підібрати для коханої щось дійсно особливе. У цій статті "Телеграф" ділиться кількома продуманими та креативними ідеями подарунків, які неодмінно засвідчать вашу любов і здивують другу половинку. Незалежно від того шукаєте ви унікальний, романтичний чи персоналізований подарунок, ви обов'язково знайдете свій ідеальний варіант.

Особливі подарунки для дівчини на День закоханих

  1. Модна сумочка (будьте обережні з таким подарунком і щоб її не розсердити, краще спершу перегляньте цю нашу добірку модних сумок 2023 року).
  2. Новий гаджет — телефон, планшет, смарт-годинник, електронна книжка, навушники тощо.
  3. Б’юті-техніка: стайлер для волосся, випрямляч, плойка або фен "Дайсон", від якого у захваті весь інстаграм і тікток.
  4. Корона або діадема — напівжартівливий подарунок, який засвідчить, що вона для вас — королева, ваша єдина і найкраща. Дівчина буде рада отримати щось подібне, адже глибоко в душі кожна хоче відчувати себе особливою.
  5. Пропозиція руки і серця! Можете в цей романтичний день покликати її заміж, якщо ваші стосунки вже давно рухаються у цьому напрямку. Повірте, навіть якщо у вас буде не найдорожча каблучка з ювелірного магазину і не найбільший букет на планеті Земля, вона це оцінить. Це дуже романтично, хоча і здається тривіальним.
  6. Електросамокат — чудовий подарунок, який неодмінно оцінить з настанням теплих весняних днів. Повірте, ви ще самі будете просити його в неї, щоб покататися.
  7. Прикраси: каблучка, кольє, ланцюжок, намисто, сережки, браслет чи особлива брошка — вибір просто безмежний.
  8. Її улюблені парфуми.
  9. Сертифікат на відвідування салону краси або спа-салону, сеансу масажу або чогось такого.
  10. Її або ваш спільний портрет у стилі поп-арт.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати на 14 лютого коханому. "Телеграф" створив добірку з ідеями милих презентів, зроблених своїми руками.

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#День закоханих #День Святого Валентина #14 лютого