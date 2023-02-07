Що зробити з вікнами, щоб у будинку було набагато тепліше: практичні поради

Ваш будинок може залишатися теплим, навіть якщо у вас немає обігрівача

Ні для кого не секрет, що при проходженні зовнішнього повітря через прорізи будинку, а саме двері та вікна, обов’язково відбувається втрата тепла. Тому, якщо ви хочете покращити теплоізоляцію свого будинку, то починати потрібно саме з цього.

"Телеграф" ділиться зі своїми читачами кількома практичними трюками, які варто "провернути" зі своїми вікнами, щоб провести м’яку, комфортну та теплу зиму. Щобільше, ці хитрощі допоможуть вам також заощадити на комуналці, пише портал santeplus.

Як зберегти тепло в будинку взимку

Перше — замість запасатися ковдрами, утеплювачами або важкими шторами, які після вішаються на вікна, замініть це все на ізоляційні зовнішні жалюзі. Вони викликають парниковий ефект, якщо їх встановити приблизно за двадцять сантиметрів від скла. Вони також діють як "парасолька" влітку.

Також відмінним рішенням буде використання теплових жалюзів у формі сот. Вони здатні забезпечити кращу ізоляцію вашого будинку, утримуючи прохолодне повітря між осередками та стільниковими формами. Римські штори та довгі штори на підкладці також корисні для утримання тепла, проте не є найкращим рішенням для теплоізоляції.

Ну і ще один спосіб, який є безплатним — це для покращення герметизації взимку переведіть свої вікна в зимовий режим, якщо такий є. Він "активується" дуже просто: потрібно затягнути викруткою гвинт на краю вікна. Це значно зменшить витік холодного повітря до будинку.

Дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі, як зігрітися взимку за допомогою обдуманого розміщення меблів у вашому будинку. Не перетворюйте свій "барліг" на зимове царство.