Яким буде 2024 високосний рік: чим небезпечний та чого варто чекати

Астрологи неодноразово зазначали, що високосний рік відрізняється від звичайного. І не тільки кількістю днів

Після року Чорного Водяного Кролика, який обіцяє бути цікавим та насиченим на події, правління перейде до Зеленого Дерев'яного Дракона. Східні астрологи вважають Дракона могутнім знаком, який символізує енергію, владу та силу. Та 2024 рік буде особливий не тільки своїм астрологічним правителем. Він – високосний.

Чи небезпечний та що принесе високосний 2024 рік людям та Україні зокрема, розібрався "Телеграф".

Високосний рік – що це значить?

Якщо звернутися до чисел, то у високосний рік днів більшає: Земля рухається навколо Сонця близько 365 днів 5 годин 49 хвилин, завдяки чому з'являється десь шість зайвих годин. У календарі ми можемо спостерігати це як додатковий день – 29 лютого.

І якщо у вчених відношення доволі прагматичне до високосного року, то народні прикмети багатьох країн світу свідчать зовсім про інше. За спостереженнями, саме у такі роки відбувається найбільша кількість політичних та природних катастроф. Наприклад, під час минулого високосного року, який припав на 2020-й, світ сколихнула масштабна пандемія коронаварісу.

У східній культурі негативну енергію високосного року пов'язують з числом чотири, яке несе в собі силу слова "смерть". А, як відомо, високосний рік – завжди четвертий за рахунком, що так чи інакше присвоює йому славу небезпечного. Ба більше, за повір'ями, якщо людина у минулі роки скоїла багато злочинів, то саме у високосний прийде час її "очищення" – вона може стикатися з постійними негараздами та проблемами.

Тим не менше, символ року Зелений Дер'яний Дракон – гарний знак. Тому завчасно впадати в меланхолію та паніку не варто.

Кому пощастить у 2024 році?

Стихія року – дерево, що символізує фізичне і духовне зростання. Особливо успіх буде супроводжувати впевнених у собі людей, які мають благородні наміри та чіткі цілі. Зелений колір означає оновлення та відродження, мир і початок нового життя.

Втім, Дракон та ще й у поєднанні з високосним роком – доволі небезпечний період. Тому, якими саме будуть зміни – залежить не тільки від настрою астрологічного володаря року, але і від самих людей.

До кого Зелений Дерев'яний Дракон не буде прихильним?

Невдачі та розчарування можуть спіткати несерйозних і легковажних людей. Ба більше, якщо у вашому оточенні є такі люди, то справи з ними не принесуть успішних результатів і можуть закінчитися негативними наслідками.

Любителям сумнівних занять та афер теж варто бути обережними – Дракон вміє бути дуже небезпечним! А високосний рік наголошує: чим більше людина буде ризикувати у цей період, тим більше проблем на неї чекатиме.

Що чекає на Україну у 2024 році?

Астролог Влад Росс у коментарі "Главред" поділився доволі оптимістичними прогнозами для нашої країни. Так, у 2023 році війна з росією закінчиться перемогою України, а вже в 2024 році Крим повернеться під контроль України.

"У 2024 році в Криму вже ходитиме гривня. Все повернеться", – вважає Росс.

Крім того, астролог дав прогноз і щодо президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. На думку Влада Росса, Володимир Зеленський легко їх виграє:

"Все залежатиме від нього – чи захоче він продовження цього шаленого "марлезонського балету", враховуючи, що вже за перший президентський термін він добряче постарів. Якщо Зеленський вирішить залишитися в політиці, він легко виграє президентські вибори-2024, причому тріумфально".

Раніше астролог Влад Росс передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.